HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО компания «Роса» и разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений HOSTVM объявили о совместимости и корректной работе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители «Роса».

Инженеры компаний провели тестирование, по результатам которого у клиентов появилась возможность получить комплексное решение, объединяющее платформу виртуализации HOSTVM с операционными системами, разработанными «Роса». Это сотрудничество обеспечит эффективное использование аппаратных ресурсов и оптимизацию работы операционных систем в виртуальных средах. На основании совместных испытаний был выпущен сертификат, который подтверждает совместимость продуктов компаний.

«Мы считаем, что сотрудничество с компанией HOSTVM упростит заказчикам выбор решений при построении виртуальной инфраструктуры, повысит эффективность использования аппаратных ресурсов и даст большую гибкость при выборе ОС для серверных и десктопных приложений», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса».

«Совместимость нашей платформы виртуализации HOSTVM с российскими операционными системами "Роса" позволяет нам предложить клиентам не просто виртуализацию, а интегрированные и безопасные инфраструктурные решения, отвечающие самым высоким стандартам безопасности и эффективности в современном бизнесе», — сказала Наталья Щелканова, менеджер по работе с партнерами HOSTVM.

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HOSTVM — российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.

Научно-технический центр информационных технологий «Роса» — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «Роса Хром», «Роса Фреш», «Роса Барий», «Роса Кобальт» и «Роса Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.