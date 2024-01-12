CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи»

Теперь для актуализации измененной конфигурации «1С:УПП» достаточно двух-трех дней. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

АО «Электронмаш» – промышленное предприятие, разрабатывающее и предоставляющее заказчикам системные решения в области электроснабжения и автоматизации производства.

Для автоматизации учета предприятие использует основательно доработанную конфигурацию на базе «1С: Управление производственным предприятием».

Ранее обновление программы могло занимать несколько дней работы профильного специалиста и зачастую ограничивало возможности пользователей в подготовке отчетности. Нередко приходилось актуализировать копию базы под типовой релиз для срочной сдачи отчетности и уже после обновлять рабочую базу.

В компании решили передать эту задачу на аутсорсинг и обратиться к фирме «1С-ИжТиСи». Основным критерием выбора подрядчика стало наличие у организации автоматизированного сервиса обновления нетиповых конфигураций «».

В итоге сроки актуализации «1С:УПП» сократились в 1,5 раза, а объем работ снизился с 60 до 20 часов в год.

«Ранее обновление программы занимало от трех до пяти дней. При этом приходилось отвлекать программиста от других важных задач. Сейчас процесс выполняется за два-три дня, а штатные специалисты свободны от рутинных задач», — отметил А.А. Козин, бизнес-аналитик отдела информационных технологий АО «Электронмаш».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще