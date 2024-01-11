CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Таймлист» зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения

Компания «Таймлист» зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения от 25 декабря 2023 г. под номером 20728.

Безопасность использования программного обеспечения официально подтверждены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Компания «Таймлист» образовалась 28 апреля 2023 г. 28 сентября Фирма «1С» объявила о выпуске ознакомительной версии прикладного решения, повышающего эффективность письменных и устных коммуникаций за счет автоматического протоколирования обсуждений.

5 декабря в экосистеме «» появился новый продукт для автоматизации совещаний и встреч с помощью искусственного интеллекта.

Основные функции системы – это расшифровка аудио- и видеозаписей, автоматическое распознавание голосов участников, резюмирование встреч, автоматическое формирование списка задач, хранение информации о прошедших собраниях и их результатах в архиве с возможностью полнотекстового поиска.

Глеб Архангельский, генеральный директор «Таймлист», сказал: «Более 20 лет наша команда занимается внедрением тайм-менеджмента в России, по нашему опыту совещания и поручения являются самыми болезненными вопросами менеджмента. Получение структурированных резюме и протоколов совещаний с помощью искусственного интеллекта позволят организациям сэкономить огромное количество времени и денег. Помимо совещаний, наше решение будет полезно при сопровождении клиентов. Получение расшифровок звонков и встреч с заказчиками, формирование коротких итогов переговоров позволит компаниям быстрее и качественнее обслуживать клиентов, экономя время менеджеров и руководителей».

Программное обеспечение предлагается в двух форматах – версия «Таймлист» онлайн для облачного использования и корпоративная версия поставки On-Premise «Таймлист Энтерпрайз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Семья основателя Samsung продает акции на $2 млрд, чтобы уплатить налог на наследство

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

«Ростелеком» завалил Минцифры исками. Их сумма перевалила за 2,2 миллиарда

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще