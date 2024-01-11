LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS

WebOS погружает в мир бесконечных развлечений, каждый момент которого оживляется благодаря отличному качеству изображения LG OLED и особенным форм-факторам. Этот захватывающий опыт подчеркивает стремление LG расширять технологические границы и предоставлять непревзойденные впечатления от развлечений. Об этом CNews сообщили представители LG Electronics.

Платформа LG webOS, основанная в 2014 г, превратилась в одну из наиболее широко используемых платформ Smart TV с постоянно расширяющейся пользовательской базой. Обладая привлекательным выбором контента для телевизоров LG Smart TV по всему миру, компания предоставляет обширную коллекцию, поддерживая ценные партнерские отношения с более чем 3,5 тыс. поставщиками контента. Десятилетняя приверженность LG развитию прочных отношений с партнерами по потоковым сервисам улучшила качество домашних развлечений для миллионов клиентов по всему миру.

LG стремится поддерживать свои позиции в сфере просмотра фильмов с помощью технологических достижений и курирования контента. Посредством постоянного развития webOS компания LG стремится сделать жизнь людей лучше, предоставляя клиентам бесконечные развлечения и бесконечное вдохновение. Это соответствует миссии бренда «Life’s Good» («Жизнь хороша») делать жизнь потребителей удобнее и комфортнее.

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Компания LG Home Entertainment — предлагает расширенные возможности домашних развлечений благодаря своим OLED телевизорам, которым в 2023 г. исполняется 10 лет, а также светодиодным телевизорам QNED на базе инновационной платформы Smart TV webOS. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, все продукты домашних развлечений LG разработаны с учетом экологической устойчивости, начиная с производства и заканчивая утилизацией.