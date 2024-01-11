Камеры с высоким IQ: «Ростелеком» совершенствует систему видеонаблюдения для отрасли здравоохранения Югры

Компания «Ростелеком» в ХМАО обеспечила современным видеонаблюдением «Кондинскую районную больницу» в поселке Междуреченском. Специалисты провайдера модернизировали существующую систему из порядка 300 камер, заменив их современными IP-устройствами. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Нештенко, главный врач БУ «Кондинская районная больница»: «Благодаря системе видеонаблюдения мы выполняем требования антитеррористической безопасности на наших объектах, а, следовательно, защищаем как пациентов, так и сотрудников. Ранее сотрудники "Ростелекома" уже подключили нас к интернету и виртуальной АТС. На данный момент Кондинская районная больница – один из успешных примеров комплексной цифровизации государственных предприятий Югры».

Интеллектуальный цифровой сервис состоит из камер наблюдения и защищенного облачного хранилища видеозаписей, информацию из которого, в отличие от жесткого диска, невозможно удалить. Кроме того, у заказчика есть возможность пользоваться видеоаналитикой.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Ранее, чтобы контролировать обстановку на объекте, сотрудникам приходилось непрерывно смотреть трансляцию с камер. Сегодня умное программное обеспечение самостоятельно фиксирует и анализирует поток данных с видеоприборов и автоматически распознает запрограммированное событие. К тому же технология экономит место в системах хранения данных. С помощью услуги "Видеонаблюдение и видеоаналитика" от "Ростелекома" можно контролировать сотрудников и автоматизировать доступ на объекты. Комплексное решение подходит для клиентов любого направления и масштаба – от государственного до частного. И мы готовы поставлять это решение под ключ, обеспечивая безопасное хранение данных».

Также специалисты «Ростелекома» впервые установили камеры наблюдения в восьми отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах БУ «Кондинская районная больница» – поселениях Алтай, Дальний, Кама, Лиственичный, Шугур, Юмас, Ягодный и Ямки. Контент со всех видеоустройств, даже находящихся в разных населенных пунктах, доступен в едином личном кабинете заказчика. Все работы по проекту выполнены «под ключ» – от обследования объектов до введения новых приборов в эксплуатацию. Важно, что клиенту нет необходимости иметь собственный технический персонал для обслуживания столь распределенной по территории системы камер видеонаблюдения от «Ростелекома».

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Югра сейчас занимает второе место по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» в госорганизациях и бизнес-сегменте после Москвы и Московской области. Во многом это связано с тем, что "Ростелеком" активно расширяет и модернизирует сеть волоконно-оптических линий связи, обеспечивающих высокую скорость передачи данных. Сегодня почти 90% больниц и поликлиник Югры – наши партнеры. Платформой видеонаблюдения оснащены медицинские учреждения в двух десятках населенных пунктов автономного округа».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.