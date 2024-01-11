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«Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке

«Ингосстрах Банк» начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавания QR-кодов. Она позволяет пользователям мгновенно сканировать баркоды для проведения платежей. Технология создана ведущим разработчиком систем искусственного интеллекта и компьютерного зрения, компанией Smart Engines. Внедрение было выполнено специалистами банковской платформы Abanking. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В ходе проекта сканер QR-кода был встроен в мобильное приложение для физических лиц «Ингосстрах Банка», которое реализовано на платформе Abanking. На базе платформы в банке запущен и интернет-банк.

«Ингосстрах Банк опирается на стандарты качества при выборе технологических решений. Наша задача предоставить клиентам в мобильном приложении удобный доступ ко всем необходимым услугам ежедневного банкинга», — сказал Евгений Маскалев, директор по информационным технологиям «Ингосстрах Банка».

С помощью программного обеспечения для сканирования QR-кодов клиенты банка могут совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги, различные квитанции, счета, штрафы и осуществлять покупки. Считывать баркоды можно на документах, экранах или других поверхностях, в видеопотоке или на сделанных пользователями фотографиях, выбирая из галереи.

Технологии Smart Engines позволяют сканировать одномерные (CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, ITF14 UPC_A, UPC_E) и двумерные штрихкоды (QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix). Интеллектуальный сканер Smart Engines выполняет все вычисления на устройстве пользователя в режиме реального времени, обеспечивая безопасность и конфиденциальность персональных данных клиентов банка. Сегодня с его помощью в России клиенты банков ежемесячно совершают более 50 млн платежей.

В Smart Code Engine для онлайн-банков применяется технология WebAssembly (WASM). ПО в виде WASM-модуля интегрируется в онлайн-банк на основе технологии PWA (progressive web app визуально и функционально трансформирует онлайн сайт в мобильное приложение). Функционал распознавания PWA банка аналогичен iOS или Android-приложению.

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