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В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF

В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт (SAG IF) позволяющий снимать корректные данные с промышленных роботов Fanuc, KUKA, ABB …, а также ЧПУ Fanuc, Siemens … и контроллеров Siemens и PLC практически всех производителей. Об этом CNews сообщили представители Industry F.

SAG IF — это программное обеспечение для сбора низкоуровневых данных с контроллеров устройств, трансформации в понимаемый формат ERP, MES и ТОиР систем, а также анализа сложных технологических процессов.

Возможности SAG IF сравнимы с самыми продвинутыми решениями мировых лидеров (лидер Siemens). SAG IF обеспечивает простой доступ к самым сложным данным технологического процесса. Обеспечивает диспетчеризацию, мониторинг и анализ работы самого сложного оборудования применяемого в мире.

Фокусируясь на задачах производственных предприятий, перерабатывающих и других отраслей SAG IF использует данные в режиме реального времени, а также реляционные и исторические данные, помогая пользователям принимать более обоснованные решения — в любое время и в любом месте.

Свидетельство о государственной регистрации программы SAG IF № 2023689234

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