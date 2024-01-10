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В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО

В компании «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») осуществили первую транзакцию по снятию наличных средств с использованием пилотной модели банкомата, оснащенного полностью отечественным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В основе ПО для банкомата российская ОС Linux и кроссплатформенное программное обеспечение для банкоматов и платежных киосков TellME 7, разработанное партнером «ЛАН АТМсервис» ‒ российской компанией «СмартКард-Сервис». В представленном решении отсутствует используемое ранее ПО уровня XFS импортного производства.

Как отметил Сергей Лимасов, это событие имеет важное значение не только для компании «ЛАН АТМсервис», но и для развития рынка технологий банковского самообслуживания в целом.

«Успешная банковская транзакция на банкомате, осуществленная в нашей стране с применением полностью отечественного ПО, продемонстрировала профессионализм российских программистов. Наши совместные усилия и в дальнейшем будут направлены на реализацию в России инновационных проектов в области высоких технологий – от запуска в серию пилотной модели банкомата с отечественным ПО до создания производства банкоматов на территории Российской Федерации», ‒ сказал Сергей Лимасов, генеральный директор компании «ЛАН АТМсервис».

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«ЛАН АТМсервис» более 25 лет работает на рынке технологий банковского самообслуживания. В 1995 г. был создан департамент банковских технологий «Ланит», с 2010 г. подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» является экспертом рынка технологий банковского самообслуживания предоставляя полный комплекс услуг - сервисное обслуживание банкоматов и терминалов, поставка оборудования, разработка программных и программно-аппаратных решений для повышения эффективности и безопасности работы сети устройств.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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