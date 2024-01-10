«Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone.

Компания «Утилекс» в очередной раз получила сертификат, подтверждающий соответствие микро-ЦОД DataStone классу защиты IP65. Об этом CNews сообщили представители «Утилекс».

Поскольку микро-ЦОД могут размещаться в любых неподготовленных помещениях (склады, цеха, коридоры, подсобные помещения), то класс защиты является для подобных решений одной из самых ключевых характеристик.

Любой микро-ЦОД представляет собой замкнутый объем, в котором происходит теплообмен с высокой скоростью и небольшим объемом воздуха. Это формирует особые требования к системе охлаждения микро-ЦОД — максимальный поток воздуха (м3/час) существенно больше, чем при стандартном охлаждении серверной межрядными кондиционерами.

При негерметичности подобной системы (например, при классе защиты IP54, характерной для большинства решений на рынке) пыль, поступающая вместе с воздухом внутрь микро-ЦОД, осаждается в точках, где скорость воздуха ниже. А это — установленное внутрь микро-ЦОД ИТ и связное оборудование, которое в итоге становится своеобразным «фильтром пылесоса». То есть вся пыль, попавшая внутрь микро-ЦОД, будет скапливаться на ИТ-оборудовании.

По этой причине компания «Утилекс», начиная с самой первой партии микро-ЦОД, произведённой в 2012 г., предлагает решения только с классом защиты не менее IP65.

В настоящий момент в линейке DataStone три решения седьмого поколения: микро-ЦОД DataStone mini — 1 герметичный шкаф высотой до 42U и ИТ-нагрузкой до 3 кВт; микро-ЦОД DataStone — 1 герметичный шкаф высотой до 48U и ИТ-нагрузкой до 7 кВт; модульный микро-ЦОД DataStone+ — до 10 герметичных шкафов высотой до 48U и ИТ-нагрузкой на каждый шкаф до 15 кВт.

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту «Утилекс»: «Разница в классах защиты микро-ЦОД между IP65 и IP54 только выглядит совсем несущественной. На практике это выливается в пропасть между «сохранностью ИТ-оборудования» и «высокими рисками выхода оборудования из строя по причине загрязненности».

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«Утилекс» — российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных в масштабах от 1 до 10 тыс. стоек. Основные направления деятельности: модульные и микро-ЦОД, системы прецизионного кондиционирования и увлажнения, консалтинг в области дизайна и архитектуры дата-центров, R&D.