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Цифровизация Внедрения
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Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520 

9 января 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Аминьевское», которое специально построили для обслуживания БКЛ. Управлять движением поездов в одном из крупнейших депо столичного метро будет цифровая автоматика Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

В депо внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой, цифровыми модулями контроля рельсовых цепей и модульными питающими установками, установили стрелочные переводы с электроприводами.

Цифровые системы отечественной разработки и производства будут регулировать работу стрелок и светофоров, контролировать параметры оборудования, вести диагностику и выявлять предотказные состояния.

Ввод в эксплуатацию электродепо «Аминьевское» позволит увеличить количество подвижных единиц на БКЛ и пропускную способность линии. При таком интенсивном движении цифровизация обеспечит безопасность и надежность перевозок.

Ранее Дивизион ЖАТ ГК 1520 цифровизировал управление движением в двух других электродепо БКЛ: Нижегородском и Замоскворецком, а также на всех станциях самого длинного в мире метрокольца.

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Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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