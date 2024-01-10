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Цифровизация Внедрения
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Школы Республики Татарстан перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ»

С 1 января 2024 г. все школы Республики Татарстан начали работать в обновленной системе «Электронное образование Республики Татарстан» - это около 1 млн родителей, 490 тыс. школьников и 36 тыс. педагогов. Теперь новая версия системы доступна по адресу ms-edu.tatar.ru. На этом сайте и в приложениях «Я – школьник» или «Моя школа. Дневник» можно отслеживать оценки и расписание детей. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В августе 2023 г. между Правительством Москвы и Правительством Республики Татарстан было подписано соглашение, согласно которому системой «Электронное образование Республики Татарстан» заимствованы функциональные и технологические компоненты ФГИС «Моя школа». Система при этом остается всецело татарстанской – ГИС размещена в государственном центре обработки данных Республики Татарстан (ЦОД РТ).

С обновлением системы татарстанским школам стали доступны гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса. С октября по декабрь администраторы и педагоги школ РТ обучились работе с обновленными компонентами.

«Процесс внедрения всегда не простой, однако в результате республиканские школы и учителя получат хороший рабочий инструмент для значительного упрощения работы и улучшения образовательного процесса, что было подтверждено в пилотных школах», – сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Согласно новым требованиям, вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА (Госуслуги России). Сделать это можно на gosuslugi.ru.

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