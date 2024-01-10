«СберКорус» предоставляет сервис удаленного выпуска сертификата электронной подписи

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» представляет возможность удаленного получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на основании действующего ключа электронной подписи для сотрудников юрлиц и физлиц. Услуга предоставляется на базе собственного Удостоверяющего центра компании. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

«СберКорус» предоставляет сервис онлайн, без необходимости личного посещения офиса для идентификации пользователя. Удостоверяющий центр компании осуществляет выпуск квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи дистанционно всего в течение 10 минут после оплаты и проверки данных. При этом клиент платит только за услугу выпуска электронной подписи и не несет другие дополнительные затраты. Цена услуги составляет 2,499 тыс. руб.

Чтобы дистанционно продлить квалифицированный сертификат необходимо выполнить следующие условия: данные из сертификата не изменились с момента получения сертификата электронной подписи; у клиента есть действующий ключ подписи.

Заявление на выпуск электронной подписи подписывается действующей КЭП, полученной в любом аккредитованном Удостоверяющем центре.

Чтобы выпустить новую электронную подпись, нужно оставить заявку на получение сертификата на сайте «СберКорус», зайти в личный кабинет с помощью номера телефона и СМС, произвести оплату, заполнить данные о себе. Затем УЦ проверит данные заявки, и можно будет сгенерировать ключи и установить новый сертификат.

«Услуга удаленного получения квалифицированного сертификата электронной подписи будет способствовать дальнейшей цифровизации российского бизнеса. Но также мы ставим цель заботиться о времени клиентов "СберКорус". Сервис от компании позволит экономить время при работе с электронными документами, что крайне важно для бизнеса при принятии решений о переходе на цифровой документооборот», — сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

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«СберКорус» — это цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО), которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. начала внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. входит в группу компаний «Сбербанка». Сегодня является разработчиком и провайдером сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатором процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России, с более чем 2 млн клиентов и общей суммой поставок на 4 трлн руб.