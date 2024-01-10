Платформа «ЦФА.Система» включена в реестр Российского ПО

Компания Smart technologies представляет платформу оператора информационной системы ЦФА - «ЦФА.Система». Продукт включен в реестр Российского программного обеспечения (запись от 26.12.2023 №20762). Об этом CNews сообщили представители Smart technologies.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровой программируемый финансовый инструмент, реализуемый средствами ИТ. Выпуск и обращение ЦФА — новое явление на финансовом рынке. Их преимущество в том, что они создаются на базе технологии распределенных реестров для хранения и обеспечения безопасности транзакций. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Использование такой технологии открывает новые горизонты на финансовом рынке. Проанализировав преимущества и недостатки различных решений для создания ядра распределенного реестра, разработчики «ЦФА.Система» сделали выбор в пользу open source ПО Cosmos.

ЦФА органично дополняют возможности созданные Банком России в связи с выходом цифрового рубля. В выигрыше все: эмитенты, оперативно получающие средства для задач развития бизнеса под меньшие проценты; инвесторы, средства которых работают быстрее, и это дает шанс использования активов с большей прибылью; группы компаний и холдинги получают новые возможность внутри группового финансирования и оптимизируют взаимоотношения с налоговыми органами; партнерские банки, которые входят в систему управления ЦФА, снижающие трудозатраты за счет автоматизации работы.

Все участники снижают налоговые риски за счет прозрачности, целостности и доступности информации о проведенных сделках в информационной системе Оператора ЦФА в любой момент времени.

«Участие в процессе формирования ЦФА-ландшафта – это не только реализация ИТ-амбиций компании, но и возможность внести свой вклад в трансформацию банковских, а следовательно, всех процессов обновления экономики страны. Если в 2022 г. рынок ЦФА оценивался примерно в 1 млрд руб, то в 2023 г. он вырос в 60 раз. Цифры свидетельствуют об интересе к ЦФА, его перспективности. Мы предложили свой инструментарий, состоятельность которого подтвердило Минцифры. Наша следующая задача – заслужить признание игроков рынка ЦФА», - сказал Антон Ефремов, председатель совета директоров Smart technologies.

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Smart technologies, российский инновационный разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компания поддерживает информационные системы, опирающиеся на технологии open source, имеет собственный Центр технической поддержки 24/7, выполняет контракты с заказчиками федерального уровня.

Флагманские продукты: платформа «Боцман Клик» для управления kubernetes и система мониторинга и управления «СТ.Монитор», внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«ЦФА.Система» - информационная система на основе распределенного реестра, предназначенная для выпуска, учета и обращения ЦФА. «ЦФА.Система» содержит алгоритмы создания, хранения и обновления информации, находящейся в распределенном реестре, и алгоритмы, обеспечивающие тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр. Наличие указанных алгоритмов позволяет оператору системы вести актуальные копии базы данных, обеспечивая повышенную операционную устойчивость. Ядро распределенного реестра «ЦФА.Система» разработано на базе открытого программного обеспечения Cosmos. «ЦФА.Система» адаптирована для работы в кластерной архитектуре под управлением ПО kubernetes с использованием облачного ЦОД внешнего провайдера или собственной инфраструктуры.