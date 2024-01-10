Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию

«Инновационные технологии» успешно прошли аккредитацию для дальнейшей правомерной работы с лицевой биометрией на территории России. Для развертывания системы и прохождения аккредитации компания «РекФэйсис» предоставила партнеру программное обеспечение Id-Me, разработанное в течение 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «РекФэйсис».

Федеральный закон №572 от 29 декабря 2022 г. установил ряд условий для работы с биометрией: до 1 декабря 2023 г. компаниям нужно было сделать выбор между прямым подключением к ГИС ЕБС, созданием и аккредитацией собственной КБС (коммерческой биометрической системы) или подключением к сторонней КБС. Создание частной КБС для крупных игроков рынка оказывается наиболее предпочтительным вариантом. Тем компаниям, которые собираются запустить собственную КБС, но не готовы заниматься самостоятельной разработкой, специалисты «РекФэйсис» предложили готовое программное обеспечение для развертывания КБС Id-Me, созданное с учетом требований 572-ФЗ и всех необходимых технологических особенностей для распределенных инфраструктур.

Коммерческая биометрическая система (КБС) — это и информационная система, выполняющая биометрическую аутентификацию, и особый статус ее компании-владельца, который позволяет правомерно осуществлять обработку биометрических персональных данных в собственной инфраструктуре.

Запрос на проектирование Id-Me со стороны «Информационные технологии» был сформирован в первую очередь на основе потребности рынка в доступности биометрической аутентификации для бизнеса. Вторым требованием был максимально бесшовный переход от существующих схем работы к новому формату взаимодействия. Другими словами, важно было сохранить все преимущества биометрии с минимальным изменением уже существующих систем. И третье требование — возможность сохранить работу в распределенных инфраструктурах. Программное обеспечение для развертывания КБС Id-Me было выполнено с учетом всех требований и на всех тестах показало свою жизнеспособность и полное соответствие 572-ФЗ.

Созданное программное обеспечение Id-Me было успешно развернуто на мощностях партнера «Инновационные технологии» и прошло все тесты, включая работу удаленных инфраструктур. Архитектурой предусмотрены локальные выносные модули, которые выполняют биометрическую аутентификацию непосредственно в инфраструктуре филиала, обеспечивая таким образом высокую скорость обработки биометрии и стабильность работы даже при неустойчивом соединении с центральной КБС.

Партнер «Инновационные технологии» после аккредитации и запуска КБС планирует сразу подключить ряд действующих клиентов, уже использующих биометрические системы в своей работе. Для правомерного подключения клиентам потребуется выполнить минимальный комплекс работ по обеспечению информационной безопасности в соответствии с пошаговым руководством и подключить собственные решения по API, или в случае использования программного обеспечения «РекФэйсис» просто выполнить обновление.

Также сообщается, что открытое и подробно документированное API позволяет подключить не только информационные системы клиента, но и программно-аппаратные решения сторонних производителей, не имеющих аттестованных ГИС ЕБС биометрических процессоров.

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