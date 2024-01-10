Исследования Avito, банка «Точка» и Directum: бизнес применяет ИИ, но опасается генеративных онлайн-моделей

Четверть российских компаний используют в работе технологии искусственного интеллекта, а половина из них обращается к помощи ИИ ежедневно. Таковы итоги исследования сервиса «Авито Работа» и банка «Точка», опубликованные в ноябре 2023 г. Более настороженно бизнес относится к генеративному интеллекту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди клиентов Directum. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В опросе «Авито Работы» и банка «Точка» приняли участие 10 тыс. сотрудников из компаний транспортной, туристической, страховой, медицинской и других сфер. 24% респондентов ответили, что используют технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, причем половина из них — на ежедневной основе. С помощью ИИ представители бизнеса решают задачи по работе с клиентами, собирают аналитику, планируют процессы, обрабатывают запросы, пишут тексты.

Осенью 2023 г. компания Directum также проинтервьюировала часть клиентов, чтобы выяснить их намерения насчет внедрения генеративных моделей ИИ в бизнес-процессы и работу с документами. В опросе приняли участие 30 компаний среднего и крупного бизнеса из пяти отраслей: нефтегазовой, промышленной, банковской, ритейла и госсектора.

«По результатам общения мы отметили, что 85% компаний не готовы взаимодействовать с генеративным ИИ в облаке, — сказал Илья Петухов, руководитель проектов по развитию AI-продуктов Directum. — Бизнес опасается утечки данных и рассматривает онлайн-нейросети как источник потенциальной бреши в системе информационной безопасности. Так что если и подключать искусственный интеллект для генерации контента на основании контекста, то только в закрытом контуре на ИТ-инфраструктуре компании. Сомнения компаний насчет работы с онлайн-нейросетями нам понятны. Мы уже работаем над созданием собственной локальной генеративной модели, которая будет размещаться в контуре клиента и не станет передавать информацию за пределы компании. Выпуск намечен на начало 2024 г.».

У правительства России грандиозные планы на внедрение искусственного интеллекта в бизнес. В ноябре 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил, что к 2030 г. благодаря повсеместному применению ИИ, в том числе и генеративных моделей, размер экономики нашей страны увеличится на 6%. Плюс к этому Россия войдет в пятерку государств по основным метрикам ИИ.

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