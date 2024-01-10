Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик»

Компания Axenix перевела «Систэм Электрик» с глобальной корпоративной системы управления предприятием SAP на российскую корпоративную ERP-систему «1С». Решение уже внедрено в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Систэм Электрик» – российский производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Для обеспечения непрерывности и устойчивости бизнеса «Систэм Электрик» потребовалось внедрение ПО, соответствующего всем актуальным требованиям.

С этой целью «Систэм Электрик» запустила проект по переходу с ERP-системы SAP ECC на отечественное решение – «1С:ERP Управление предприятием 2».

Для реализации проекта по результатам конкурса была выбрана компания Axenix.

Специалисты Axenix проанализировали бизнес-требования, разработали целевую архитектуру решения и «дорожную карту» внедрения.

«Мы предложили двухэтапный подход к внедрению системы «1С». На первом этапе в кратчайшие сроки был реализован «стресс-сценарий» перехода на новую систему, подразумевающий использование ее типового функционала (минимально жизнеспособный продукт, MVP) и миграцию основных данных. Наличие MVP гарантировало заказчику возможность экстренного переключения на новую систему, если такая необходимость возникнет», – сказала Светлана Долгова, директор департамента платформенных решений Axenix.

Полноценное внедрение целевой системы происходило в рамках второго этапа по специально разработанной гибридной методологии Agile`d Waterfall: в ходе трех релизов постепенно наращивалась ее функциональность, а также проходило полноценное тестирование решения с пользователями, их обучение и миграция данных в полном объеме.

Поскольку вместе с ERP заменялись и смежные глобальные системы заказчика (EDI, WMS, CRM, SRM, документооборот), специалистам Axenix и «Систэм Электрик» предстояло обеспечить их интеграцию. Важной задачей была трансформация, очистка и нормализация данных при миграции из SAP в «1С».

В настоящее время целевая система «1С:ERP» запущена в промышленную эксплуатацию. В рамках проекта компания Axenix автоматизировала основные производственные, логистические и финансовые бизнес-процессы заказчика и реализовала требования для центрального офиса «Систэм Электрик» в Москве и производственной площадки (завода «СЭЗЭМ») в Санкт-Петербурге.

Выполнен ряд доработок системы по специфическим бизнес-требованиям и реализованы уникальные решения: канбан, планирование потребности, проверка доступности материалов (ATP check), АРМ логиста (автоматизированное рабочее место).

Кроме того, запущены автоматизация отгрузок и формирования документов, управление сроками доставки, контроль максимальной и минимальной партии отгрузки товара, контроль кратности упаковки, распределение затрат и управленческая отчетность и пр.

«По итогам проекта «Систэм Электрик» полностью мигрировала с глобальной ERP-системы на российскую корпоративную ERP-систему. При этом были обеспечены учет и автоматизация всех основных производственных, логистических и финансовых процессов, а также независимость и непрерывность бизнес-деятельности», – сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик» Кирилл Власов.

«Успешно адаптировать систему под требования «Систэм Электрик» и завершить проект в срок нам удалось благодаря использованию апробированной методологии и большому опыту подобных внедрений, экспертизе Axenix как в области «1С», так и в области SAP, а также эффективному взаимодействию со специалистами заказчика», – сказала Светлана Долгова.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.