1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com

Компания 1Office предоставляет своим клиентам «1C» по модели SaaS в публичном облаке ITGlobal.com, которое развернуто на базе московского дата-центра DataSpace. В рамках проекта 1Office разработала облачную панель, которая позволяет бизнесу самостоятельно управлять базами данных и учетными записями. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

1Office появилась на российском рынке в 2015 г. и стала предоставлять бизнесу программное обеспечение «1С» по модели SaaS. Команда 1Office арендовала для своих клиентов облако на базе дата-центра DataSpace, расположенного в Москве. С помощью public cloud 1Office получил вычислительные мощности без капитальных затрат на приобретение и обслуживание оборудования и найма системных администраторов.

«1Office была необходима гибкая и масштабируемая виртуальная инфраструктура и для этих целей оптимально подошло публичное облако. Мы предоставили пул ресурсов: вычислительные мощности, память, дисковое пространство, операционную систему, за которые коллеги платят по факту использования (модель pay-as-you-go)», — отметила Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGlobal.com.

«В 2015-2016 гг. клиенты предпочитали локальную инфраструктуру и “коробочную” 1C. Наша компания была одной из первых, кто рассказывал бизнесу, что облачная 1C позволяет работать из любого места и с любого устройства, планировать затраты на аренду, автоматически обновлять ПО и получать техническую поддержку от специалистов согласно SLA», — сказал Павел Захаров, CEO 1Office.

Изначально все процессы в 1Office были реализованы в ручном режиме, от создания терминальных серверов в облаке для каждого клиента до обработки запросов и обновления баз данных. Это занимало много времени и человеческих ресурсов. По мере увеличения числа клиентов возникла необходимость в автоматизации процессов.

«Чтобы автоматизировать работу облачной 1С мы решили разработать скрипты и создать собственную панель управления. На базе облака ITGlobal.com наша команда запустила инфраструктурные виртуальные машины, контроллеры, Active Directory, базы данных Microsoft SQL, серверы приложения 1С и дополнительные инфраструктурные ВМ», — сказал Павел Захаров, CEO 1Office.

После запуска панели сократились время и усилия, которые затрачивали специалисты на техническое обслуживание и администрирование решения. Пользователи смогли самостоятельно регистрироваться, получать доступ в личный кабинет, заводить пользователей, выбирать необходимую базу «1С» и автоматически ее разворачивать.

1Office работает в публичном облаке ITGlobal.com восемь лет, за это время число клиентов компании увеличилось в 10 раз. В 2023 г. аренду «1C» по модели SaaS уже предоставляют множество компаний, в том числе и сам вендор программного обеспечения. При этом решение от 1Office является гибко настраиваемым.

«Например, если в других компаниях оплата происходит, как правило, за месяц или год, то в нашем сервисе клиент может предоставить доступ новым пользователям хоть на один час, сделать работу и тут же отключить», — сказал Павел Захаров, CEO 1Office.

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1Office предоставляет клиентам услугу аренды «1С» по модели SaaS в публичном облаке. Виртуальная среда развернута на базе enterprise-оборудования, расположенного в московском дата-центре DataSpace, у которого есть все три сертификата Tier III: Design Documentation, Constructed Facility и Operational Sustainability — Gold.

ITGlobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания ITGlobal.com (ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС») входит в одноименную ГК.