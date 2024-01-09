В 2023 г. предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1,5 млн раз

Предприниматели могут получить все основные государственные и иные услуги и сервисы в имущественно-земельной сфере на портале mos.ru. В 2023 г. от них поступило более 1,5 млн обращений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для предпринимателей в столице созданы и развиваются удобные цифровые продукты, которые позволяют им взаимодействовать с городом в режиме онлайн. На портале mos.ru представители бизнеса могут получить все государственные и иные услуги в имущественно-земельной сфере, а также воспользоваться различными сервисами. В 2023 г. от предпринимателей принято более 1,5 млн обращений, из них свыше 99% – онлайн», – сказал Владимир Ефимов.

В 2021 г. завершился перевод всех госуслуг для бизнеса в исключительно электронный вид. Теперь обратиться за заключением новых договоров или дополнительных соглашений, получить участок земли, заказать справки можно на портале mos.ru. Также там доступны сервисы, которые позволяют получить информацию о статусе действия договора с городом или узнать информацию по финансово-лицевым счетам.

«Самый популярный электронный продукт для представителей бизнеса – это сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. Им воспользовались более 1,2 млн раз. В 2023 г. он был модернизирован: изменился дизайн, стало возможно в один клик отфильтровать все счета, по которым есть какой-либо долг. Обновленный сервис доступен и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» – вся актуальная информация всегда под рукой на любом гаджете», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вторая по популярности государственная услуга – «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации». Ей воспользовались более 20 тыс. раз.

Кроме того, в 2023 г. предприниматели обратились более 16 тыс. раз за услугой «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету». Он позволяет подать заявку на предоставление акта сверки по договорам аренды земельного участка, нежилого помещения или купли-продажи объекта недвижимости. Более восьми тысяч раз предприниматели обратились за выдачей копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов и за предоставлением земельного участка в аренду правообладателям расположенных на нем зданий и сооружений.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, востребованность онлайн-услуг в имущественной и земельной сфере с каждым годом растет. Например, количество обращений к сервису сверки финансово-лицевых счетов в сравнении с итогами прошлого года увеличилось более чем на пятнадцать процентов. Всего на портале mos.ru предпринимателям доступно более 200 услуг и сервисов в различных сферах жизни города.

Онлайн-услуги в жилищной сфере развивают Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».