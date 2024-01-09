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Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM

1С:ITILIUM разработан на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3 и предназначен для автоматизации процессов управления услугами в сервисных службах. Старт продаж решения запланирован с 10 января 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

1С:ITILIUM — это новое совместное решение фирмы «1С» и центра разработки «Деснол Софт». Программный продукт приходит на смену линейкам Service Desk «Итилиум» (компании «Деснол Софт») и 1С:ITIL (фирмы «» и компании «Рарус»). Разработчиком системы выступает команда «Деснол Софт», именно ее продукт Service Desk Итилиум был выбран фирмой «1С» в качестве прототипа 1С:ITILIUM.

Эту систему класса Service Desk можно назвать новой парадигмой на рынке ITSM и ESM: в ней сочетаются процессная модель ITIL®, надежность и универсальность платформы «1С» и комплекс технологий для организации эффективной работы сервисных подразделений. Решение позволяет автоматизировать не только деятельность ИТ-служб (ITSM), но и другие сервисные функции компании (ESM) по принципу «одного окна». Это могут быть как внутренние службы: бухгалтерия, HR, АХО, технический отдел или служба безопасности, так и внешние клиенты и подрядчики. Система помогает оказывать услуги точно в срок на прозрачных для заказчика и исполнителя условиях, снижать количество инцидентов за счет выявления проблем и устранения коренных причин их возникновения, вести учет трудозатрат сотрудников, учет оборудования и ПО, управлять активами, принимать эффективные управленческие решения на основе прозрачной, гибко настраиваемой отчетности.

«Свой Service Desk Итилиум мы развивали 17 лет, и сегодня он помогает эффективно работать более чем 1,5 тыс. компаний, среди которых такие известные бренды, как "Рив Гош", ГК "Дикси", Российский футбольный союз, ГК "Аэродинамика", XFIT, — сказал генеральный директор компании «Деснол Софт» Роман Пилькин. — Например, с помощью "Итилиум" Российский футбольный союз (РФС) в 4 раза ускорил работу своей техподдержки и почти в 2 раза увеличил производительность труда в подразделениях. За счет автоматизации на базе "Итилиум" операционные и административные расходы организации снизились на 20%, а скорость получения отчетности выросла на 85%. Это невероятные результаты всего за первый год работы системы, которые отметили и эксперты, — этой осенью проект победил в международном конкурсе "1С:Проект года". И весь этот опыт мы применили при разработке 1С:ITILIUM, нового решения класса Service Desk».

Программный продукт разработан на основе международных стандартов и лучших практик ITIL®. Решение имеет открытый код, благодаря чему его можно кастомизировать и развивать под задачи бизнеса силами специалистов ИТ-отдела. 1С:ITILIUM обладает встроенными модулями интеграции, полностью адаптирован для работы в *nix среде, включает в себя элементы искусственного интеллекта и базу знаний, что помогает заказчикам самим решать простые задачи без участия первой линии службы поддержки.

«В Рив Гош мы работаем в Service Desk "Итилиум", разработанном "Деснол Софт", — это наша основная система, — сказал Роман Иванов, руководитель проекта автоматизации услуг в «Рив Гош». — Почему мы выбрали именно "Итилиум"? Во-первых, это динамично развивающийся Service Desk, который работает на отечественной платформе "1С:Предприятие" и позволяет организовать единый центр обслуживания. Во-вторых, система 17 лет успешно конкурирует со своими аналогами, и мы ожидаем, что с выходом релиза 1С:ITILIUM продукт выйдет на еще более высокий уровень. И третий плюс, особенно важный для нас, это отличная команда технической и сервисной поддержки, которая всегда выручает в сложных ситуациях и помогает дорабатывать "Итилиум" под наши задачи. Мы уже запланировали миграцию с Service Desk "Итилиум" на 1С:ITILIUM».

В ноябре 2023 г. 1С:ITILIUM прошел сертификацию на совместимость с программой «1С:Предприятие» и получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Линейка представлена в трех вариантах поставки: «1С:ITILIUM Service Desk», «1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ» и «1С:ITILIUM Управление услугами КОРП».

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«Деснол Софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИT-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать, сделать простыми и современными бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. В более 80 регионах России, а также Казахстане, Белоруссии и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол Софт»: 1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования; 1С:RCM для управления надежностью; 1C:ITILIUM для управления сервисными процессами. «Деснол Софт» — участник инновационного ИT-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 г. Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.

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