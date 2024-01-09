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Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов

С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов, заборов и других ограничительных устройств. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Мониторинг территории Москвы на предмет беспрепятственного доступа населения к общественным пространствам проводится каждый день. Ограничительные элементы устанавливают вблизи коммерческих объектов, офисов, а также жилых домов. Зачастую их размещают без правовых оснований. Жители города могут оперативно сообщать о фактах возможного нарушения с помощью чат-бота «Свободный доступ».

«В течение года жители сообщили о 914 случаях возможного самозахвата общественной территории. Большая часть — 168 — приходится на ЦАО. Инспекторы проработали каждое обращение и направили результаты обследования на рассмотрение в Окружные комиссии по пресечению самовольного строительства. Сегодня подтверждено 224 факта нарушения земельного законодательства», — сказал Иван Бобров.

Чат-бот «Свободный доступ» позволяет проверить законность установки таких ограждающих устройств, как шлагбаумы, столбики, полусферы, заборы и других. Сервис доступен по ссылке в мессенджере Telegram. После запуска бота необходимо выбрать округ и район, описать проблему виртуальному инспектору и оставить электронную почту для обратной связи. В случае, если самовольное ограничение доступа подтвердится, будут принять меры по устранению нарушения.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий столицы.

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