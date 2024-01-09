Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 Super

Компания Gainward, ведущий производитель на рынке графических карт для энтузиастов, с гордостью представляет свою новейшую линейку видеокарт серии GeForce RTX™ 40 Super. Новые видеокарты демонстрируют приверженность Gainward к инновациям в различных линейках продуктов — Ghost, Panther, Phoenix и Phantom. Каждый вариант воплощает свою индивидуальность, предлагая замечательные достижения в области охлаждения, энергоэффективности и захватывающего игрового опыта. Об этом CNews сообщили представители Gainward.

Серия GeForce RTX™ 40 Super Ghost

Серия GeForce RTX™ 40 Super Ghost имеет элегантный дизайн и оснащена стандартной системой охлаждения с двумя надежными 95-мм вентиляторами. С гладким черным кожухом системы охлаждения модель Ghost прекрасно дополнит любую сборку. Мягкая подсветка на боковой поверхности кожуха добавляет яркую ауру, не отвлекая внимания.

Система охлаждения, разработанная для эффективного теплоотвода и поддержания низкого уровня шума, обеспечивает оптимальную производительность. Кроме того, видеокарта имеет защитную заднюю панель, повышающую как долговечность, так и эстетическую привлекательность.

Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 SUPER

GeForce RTX™ 4070 SUPER Ghost (OC) Ядра Cuda 7168 Память/ Ширина шины 12 GB/192 bits GDDR6X Разъем 3-DP HDMI В продаже 17 января 2024 г.

Серия GeForce RTX™ 40 Super Panther



Избегая экстравагантных элементов дизайна, Gainward GeForce RTX™ 40 SUPER Panther представлена в элегантном черном корпусе, украшенном геометрическим рисунком с тонкими линиями, которые добавляют нотку динамики в темноте. Строгий дизайн видеокарты без труда гармонирует с любой сборкой.

За незаметной внешностью Panther скрывается экстраординарная система охлаждения. В этой модели используются вентиляторы Cyclone Fan для достижения оптимальной аэродинамической производительности. Конструкция с защитной рамой и металлической задней панелью обеспечивает Panther исключительную эффективность охлаждения и повышенную прочность видеокарты.

Заголовок GeForce RTX™ 4070 SUPER Panther OC GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER Panther OC GeForce RTX™ 4080 SUPER Panther OC Ядра Cuda 7168 8448 10240 Память/ Ширина шины 12 GB/ 192 bits GDDR6X 16 GB/ 256 bits GDDR6X 16GB/ 256bits GDDR6X Разъем 3-DP HDMI 3-DP HDMI 3-DP HDMI В продаже 17 января 2024 г. 24 января 2024 г. 31 января 2024 г.

Серия GeForce RTX™ 40 Super Phoenix

Серия Phoenix оснащена ARGB подсветкой с большой площадью подсветки, что понравится пользователям, ищущим энергичный стиль. Используя технологию Auto Sync, Phoenix синхронизируется с другими источниками с поддержкой ARGB сигнала с помощью одного кабеля.

Система охлаждения с использованием вентиляторов Cyclone Fan, радиатора с угловой формой пластин и композитных тепловых трубок обеспечивает Phoenix стабильный воздушный поток, эффективное рассеивание тепла и минимальный уровень шума даже во время интенсивных игровых сессий.

Заголовок GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER Phoenix (GS) GeForce RTX™ 4080 SUPER Phoenix (GS) Ядра Cuda 8448 10240 Память/ Ширина шины 16 GB/ 256 bits GDDR6X 16GB/ 256bits GDDR6X Разъем 3-DP HDMI 3-DP HDMI В продаже 24 января 2024 г. 31 января 2024 г.

Серия GeForce RTX™ 40 Super Phantom

Флагманская серия Phantom имеет элегантный дизайн с изящной ARGB подсветкой логотипа на боковой поверхности кожуха системы охлаждения. Эта модель может похвастаться улучшенной системой охлаждения с вентиляторами Cyclone Fan, в сочетании с радиатором с угловой формой пластин, композитными тепловыми трубками и защитной пластиной, обеспечивающей непревзойденную эффективность охлаждения и дополнительную защиту платы видеокарты. Надежная конструкция делает Phantom мощной, динамичной и полностью готовой с гордостью доминировать в играх видеокартой.

Заголовок GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER Phantom (GS) Ядра Cuda 8448 Память/ Ширина шины 16 GB/ 256 bits GDDR6X Разъем 3-DP HDMI В продаже 24 января 2024 г.

***

Компания Gainward была основана в 1984 г. с целью разработки самых передовых графических ускорителей в отрасли и обеспечения высочайшего уровня удовлетворенности клиентов. Компания заработала отличную репутацию в производстве передовых продуктов для рынка энтузиастов. Gainward «Golden Sample» (GS) и «Golden Sample — Goes Like Hell» (GS-GLH) — это два фирменных синонима агрессивных разогнанных и экстремально разогнанных графических карт в игровом сообществе. Со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань), заводом в Шэньчжэне (Китай) и европейской штаб-квартирой в Германии Gainward тесно сотрудничает со своими торговыми партнерами по всему миру.