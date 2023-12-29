Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.

2023 г. — революционный год в части внедрения искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Столичный Центр диагностики и телемедицины стал по праву называться флагманом использования нейросетей в медицине и это звание он подтвердил победой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины.

С начала 2023 г. в Москве введена первая в России медицинская услуга с использованием технологии искусственного интеллекта в системе обязательного медицинского страхования. В итоге, технология стала помощником врача в анализе профилактических маммографий, ускорила подготовку заключения и повысила качество диагностики, при этом являясь бесплатной для пациентов.

В этом году искусственный интеллект научился определять патологии еще по 7 клиническим направлениям: сколиоз позвоночника, ишемический инсульт, рассеянный склероз, перелом ребра, внутричерепные новообразования головного мозга, лор-заболевания, лимфатические узлы.

Одно из главных направлений эксперимента по внедрению компьютерного зрения в московское здравоохранение в этом году — введение комплексных решений. Комплексные сервисы искусственного интеллекта — нейросети, которые могут распознать на одном лучевом исследовании признаки сразу нескольких разных патологий. Использование таких инструментов повышает качество анализа исследований и позволяет быстрее выявлять отклонения, даже те, которые изначально не были целью обследования.

За 2023 г. разработчики предложили 7 комплексных решений, всего в эксперименте работают уже 8 комплексных сервисов искусственного интеллекта.

За 2023 г. специалистами нашего центра подготовлено 3 предстандарта (стандарты, которые вступают в силу на 3 года), они вступят в силу с января 2024 г. Принятые единые стандарты помогут в разработке новых нейросетей и тестировании существующих, а также позволят внедрять в практическую медицину только лучшие практики. На сегодня общее количество действующих стандартов уже достигло 11.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы с этого года имеет возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом, разработчики могут получить разрешение на применение своих разработок одновременно в Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Специалисты Центра создали оригинальную технологию структуризации и систематизации управления медицинскими наборами данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта. Это позволило стандартизировать информацию о наборах данных для машинного обучения. Создание реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволяя обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих задач.

Успешно продолжает работу в новом формате Московский референс-центр. Сегодня в референс-центре работают порядка 400 врачей, которые описывают маммограммы, рентгенограммы, КТ и МРТ исследования пациентов амбулаторного звена Москвы дистанционно. Впервые под одной крышей были собраны лучшие врачи-рентгенологи и разработаны единые стандарты и протоколы лучевой диагностики.

Врачи центра пользуются сервисами искусственного интеллекта и другими высокотехнологичными дополнениями.

Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то сейчас скорость подготовки протокола сократилась в среднем до 1 часа – после чего он сразу попадает в электронную медкарту пациента.

В январе этого года на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава открылась научно-образовательная лаборатория. Она создана для повышения эффективности подготовки кадров, реализации совместных научно-исследовательских работ с передовыми российскими и международными научными коллективами. Это позволило настроить мелкосерийное производство медицинских изделий, имитирующих органы человека.

Этот год стал рекордным по количеству созданных фантомов. Специалисты Центра разработали 4 новые модели органов человека: щитовидной железы, сосудов и нервов, кожи, печени.

Наши ученые получили премию Правительства Москвы за разработку тест-объекта для медицинских исследований в области остеопороза, созданного в 2022 году. Изделие позволяет повысить точность проводимых исследований плотности костной ткани и, как следствие, увеличивает эффективность диагностики остеопороза.

В 2023 г. учебный центр ДиТ ДЗМ запустил 13 новых образовательных программ, провел 26 очных и 342 заочных курса. Состоялось около 20 занятий на фантомах и более 70 вебинаров, которые привлекли внимание порядка 30 тыс. слушателей.

Новый виток развития получило направление среднего медицинского образования: курсы, мастер-классы, доклады, сессии и целые образовательные треки на крупных профессиональных конференциях и конгрессах, а также сформированный совместно с Медицинским колледжем №7 ДЗМ студенческий научный кружок «ИКС-ЛАБ».

В Центре диагностики и телемедицины ДЗМ открылось обучение по программе аспирантуры по специальности «Лучевая диагностика».

РТУ МИРЭА и Центр диагностики и телемедицины ДЗМ запустили в этом году уникальную совместную программу подготовки ИТ-специалистов в здравоохранении «Аспекты разработки и тестирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении».

В этом году врачи разных специальностей и представители ДЗМ провели 3 визита в Китайскую Народную Республику для обмена опытом.

На международном круглом столе, который был организован в рамках Российского диагностического саммита на тему внедрения сервисов искусственного интеллекта в здравоохранение, приняли участие представители Королевства Марокко, Китайской Народной Республики, Республики Индия, ОАЭ.

Научный журнал Digital Diagnostics, который выходит под руководством Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, включен в Scopus – многодисциплинарную базу данных научных публикаций и цитирований, а также прошел специальную аттестацию Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации. Издание включили в перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов. Это признание международного научного сообщества.

Центр провел Всероссийский рейтинг лучших отделений лучевой диагностики — ТОП ЛД 2023. Проект выявляет, внедряет и распространяет лучшие практики лидеров отделений лучевой диагностики в стране. В этом году он объединил в себе участие ведущих экспертов 142 отделений лучевой диагностики из порядка 60 городов и более чем 40 субъектов.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — ведущая научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.