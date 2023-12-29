Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей

Российский рынок ERP-систем в 2023 г. продолжает планомерный рост. По оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), его объем по итогам 2023 г составит около 90 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители АНО НЦК.

Увеличению рынка ERP-систем в России в 2023 г. способствовали те же факторы, что и в 2022 г.: изменения в политической обстановке, введение международных санкций и реализация нацпроекта «Цифровая экономика», согласно которому доля отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, должна составить 70%.

Количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 г. заметно увеличилось в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это связано с расширением бюджетов госсектора на ИТ-импортозамещение в сравнении с 2022 г.

По традиции крупный бизнес в России использует ERP-системы на SAP и Oracle. Сейчас Enterprise-компании занимают выжидательную позицию, понимая, что можно спокойно работать с зарубежными платформами еще несколько лет, они наблюдают, как идет импортозамещение ERP в других организациях и госсекторе.

На данный момент отечественные ERP-решения занимают порядка 55% рынка, из них более 80% составляют решения «1С». На западные платформы приходится 45%.

Тем не менее, число внедренных отечественных ERP сейчас постепенно растет. По оценкам АНО НЦК, в 2023 г. российские ERP-решения увеличили долю рынка примерно на 5%. Более значительный рост произойдет к концу 2024 г.: тогда можно будет говорить о росте 15-20%.

«Спрос на отечественные ERP в 2023 г. логично вырос. Более востребованы в первую очередь стали флагманские решения на базе «1С». Их функционал активно развивается за счет инвестиций крупных промышленных предприятий и требований отраслевых центров компетенций, на основе которых создаются типовые конфигурации. При этом на рынке растут и другие вендоры, постепенно появляются новые решения», - отметил генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион.

По его словам, государство также активно способствует появлению ERP, способных решать отраслевые задачи.

«Мы со своей стороны консолидировали наработки ряда госкомпаний с целью создать методику разработки единой отечественной ERP-платформы, которая позволит им достичь технологической независимости», - добавил он.

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АНО «НЦК ИСУ» учреждена в феврале 2023 г. с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Она будет называться «Экосистема развития предприятия» (ЭРП) и станет платформой с типовым шаблоном для крупного бизнеса, позволив уйти от использования зарубежных аналогов.

Среди ключевых задач АНО - методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации ЭРП, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития. Участниками АНО сегодня выступают РЖД, «Газпромнефть», «Росатом», их дочерние ИТ-компании с центрами компетенций в сфере «1С» и партнеры с внешнего рынка. Возглавляет организацию начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.