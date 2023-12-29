Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 400-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 100 реализовано в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Система компьютерного зрения, разработанная в ЦРТ, внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 250 объектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 22 городах и регионах России реализует концепцию «Безопасный город» и Smart city. Направление, которое активно развивается — внедрение компьютерного зрения в системах контроля и управления доступом: совместно с партнерами, группа ЦРТ реализовала биометрический, «по лицу», проход более чем в 30 предприятий, а также в 17 университетов и 50 фитнес-центров, где посетители высоко оценили решение. В 2023 г. реализовано 100 проектов, большинство из них — в области транспортной безопасности.

Также группа компаний ЦРТ заключила партнерское соглашение с «Группой Астра», российским разработчиком инфраструктурного ПО, в рамках которого была подтверждена совместимость двух программных продуктов — биометрической системы «Визирь» и операционной системы Astra Linux Special Edition.

Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ: «Решения на основе компьютерного зрения в фокусе разработчиков по всему миру, это направление развивается и в России. Мы масштабируем такие решения — всего реализовали более 400 проектов, из них 100 — в 2023 г. Учитывая тренд импортозамещения, уделяя особое внимание использование наших продуктов в защищенной среде, учитывая требования к безопасности, группа компаний ЦРТ и "Группа Астра" завершили серию исследований и тестов, которые подтвердили совместимость, работоспособность и корректность функционирования продукта "Визирь" с операционной системой Аstra Linux. Реализуя биометрические проекты национального масштаба, внедряя биометрию для решения широкого спектра задач, было принято решение проходить сертификацию с ОС Astra Linux Special Edition 1.7. В результате мы получили сертификат, который позволяет нашим клиентам быть уверенными в обеспечении информационной безопасности биометрических сервисов, использовать компьютерное зрение от доверенных отечественных разработчиков».

«Рады заявить о старте сотрудничества с группой компаний ЦРТ. Вместе мы планируем выстраивать полноценную экосистему ИТ-решений для использования в транспортной инфраструктуре. Этого ждут многие наши стратегические заказчики, — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе технологическими партнерами «Группы Астра». — Хочу также отметить, что совместное использование биометрической системы «Визирь» и ОС AstraLinux будет актуально и в государственном секторе, включая субъекты критической информационной инфраструктуры».

Кроме того, программный комплекс системы видеоидентификации «Визирь.СКУД» внесен в реестр отечественного ПО.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.