Функциональность модуля «1С:Горнодобывающая промышленность» в обогатительных процессах

Автоматизация предприятий помогает сократить время на выполнение рутинных задач, нарастить объемы производства и лучше контролировать расход сырья. Но для каждой сферы характерна своя специфика, из-за чего приходится тщательно подбирать решения для внедрения.

Свои уникальные «боли» есть у цементных заводов и горнодобывающего производства в целом, в большей степени связанные с обогащением добытого сырья. Особенностью таких предприятий является то, что в случае остановок (например, на ремонт или при нехватке сырья) на восстановление работоспособности производственного процесса требуется несколько суток. Например, печь в цементном производстве разжигают около двух дней. Это приводит к колоссальным убыткам. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф»

«На таких предприятиях нет позаказного планирования, - отметил Руслан Титов, технический архитектор «Гэндальф». – У них другой подход. Обычно при планировании закладывается объем выходной продукции, исходя из потребностей отгрузки, а уже дальше цифры корректируются от смены к смене в зависимости от ситуации. Например, не подвезли достаточно тары для выгрузки сырья или материала. Никто не может четко сказать, сколько будет сделано за смену».

Похожая ситуация с трудностями планирования (в отличие от позаказного планирования) в других отраслях возникает при перевозках сырья от места добычи к месту обогащения. Обычно учет ведется в Excel, что увеличивает процент ошибок, отслеживать расход топлива с высокой точностью вызывает сложности – как технические, так и организационные. Итог – сырье кратно взлетает в цене. И виной тому часто не добыча, поскольку на нее требуется в основном электричество, а именно топливо. Кроме того, его потребление зависит и от того, на каком разрезе находится транспорт. Где-то всегда уходит больше, где-то меньше.

Третья, более универсальная, но присущая подобным предприятиям «боль» — это непрозрачность учета. Например, некоторые позиции «опускаются» при подсчете данных за месяц, потому что отслеживать их невозможно без специальных инструментов. С похожими проблемами к «Гэндальф» обратился один из российских цементных заводов. Никаких готовых решений для заказчика не было, и тогда специалистам пришла в голову идея: использовать часть функционала модуля для «1С:ERP» «1С:Горнодобывающая промышленность 2».

«У клиента не было необходимости проводить глубокую автоматизацию, поэтому взяли только часть функций модуля, – сказал Руслан Титов. – Ему требовалось перенести учет из Excel в систему «1C» и повысить оперативность получения данных по контрольным точкам.

Внедрение дало положительные результаты. В ходе работ в ряде учетных Excel-форм выявили неточности по потреблению основного материала – гипса. А также были неточности в расходе железосодержащих добавок, ниже фактического».

Помимо таких «стандартных» проблем с учетом, доработанный функционал рассчитан под следующее:

– Процессы развития и планирования добычи сырья. С его помощью можно планировать движение карьеров и шахт, управлять транспортом, который перевозит добытое. Учитываются условия – например, на каком разрезе и на каком горизонте транспорт находится, сколько топлива будет потребляться при разных случаях. Рассчитывается, сколько понадобится техники, чтобы вывезти и доставить груз на фабрику.

– Учет затраты ресурсов на обогащение. Рассчитывается и закладывается в планирование потребление основного энергоресурса и добавок, необходимых для производства основного полуфабриката.

– Возможность выстраивать график ремонта основного оборудования. Система хранит в себе развернутую информацию, чтобы в тот или иной момент выдавать предупреждение пользователю о том, что в скором времени необходимо будет остановить конкретное оборудование на техническое обслуживание.

Несмотря на примеры выше, функционал подходит не только для цементных заводов, но и для всех предприятий, занимающихся горнодобывающей промышленностью и обогащением.

Многие из этих предприятий ранее были автоматизированы с помощью SAP. Но с конца 2023 г. его поддержка на территории России заканчивается, из-за чего корректно сдавать отчетность станет невозможным. А значит, нужно искать другие программы для автоматизации, разработчики которых готовы и далее поддерживать свой продукт. И как показывает опыт «Гэндальф» и фирмы «1С», отечественные решения могут стать надежной и конкурентоспособной альтернативой.