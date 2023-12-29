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ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО

ФГУП «Росморпорт» завершило работы по оснащению Системы управления движением судов (СУДС) Сочи отечественным программным обеспечением (ПО). По результатам внеочередного освидетельствования СУДС Сочи ФГУП «Морсвязьспутник» составлен акт о соответствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Росморпорт».

Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО – пилотный проект Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», работающего под председательством Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Пылина. Разработчиком программного обеспечения выступило АО «Ситроникс».

«Проект в Сочи интересен и важен тем, что в акватории порта наблюдается интенсивное движение судов. Необходимо протестировать СУДС на отечественном ПО в акватории с оживленным движением, чтобы посмотреть, как система справляется с регистрацией сигналов, отображением данных, проверить удобство работы на практике. Для обеспечения технологической независимости нашей страны и защиты ее национальной безопасности вслед за морским портом Сочи планируется замещение иностранного ПО на всех СУДС предприятия», – отметил Сергей Пылин.

Необходимость перехода на российский софт возникла в 2022 г., когда большинство производителей ПО и оборудования из недружественных стран закрыли свои представительства в России, прекратив поддержку своего ПО и оборудования.

Программно-аппаратный комплекс СУДС относится к значимым объектам критической информационной инфраструктуры. Для обеспечения в условиях санкционных ограничений стабильной работы и функционирования ИТ-инфраструктуры «Росморпорт» как системообразующее предприятие, обеспечивающее безопасность мореплавания в акваториях морских портов России, было вынуждено искать альтернативные продукты и решения по замещению иностранного ПО, не входящего в реестр и используемого для системы обработки, отображения и регистрации информации, генерируемой СУДС.

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Индустриальный центр компетенций «Морской и речной транспорт» по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы, действует с середины 2022 г. и осуществляет свою деятельность в рамках отраслевого комитета «Транспорт». Членами ИЦК являются крупнейшие предприятия из числа морских перевозчиков, портов, предприятий, обеспечивающих безопасность мореплавания. В настоящее время в рамках ИЦК реализуются два проекта замещения индустриального ПО: создание и тиражирование отечественного программно-аппаратного комплекса СУДС, а также разработка информационной системы обеспечения лоцманской деятельности.

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