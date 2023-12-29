Аналитика МТС: в 2023 г. результаты продаж смартфонов в России стали одними из самых высоких за последние пять лет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов. По итогам 2023 г. в России было продано 30,7 млн устройств на общую сумму в 681 млрд руб. Результаты продаж на российском рынке стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина — стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

Начиная с 2019 г. более высокие показатели продаж, чем в 2023 г., фиксировались в 2020 г. в штуках (30,8 млн смартфонов) и в 2021 г. в деньгах (728 млрд рублей).

В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счет высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей — за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. руб. (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 г. их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза – за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.

Топ-5 брендов в штуках по итогам 2022 г.: 1.Xiaomi – 32%; 2.Samsung – 19%; 3.Realme – 14%% 4.Apple – 10%; 5.TECNO – 8%.

Топ-5 брендов в штуках итогам 2023 г. 1.Xiaomi – 30%; 2.TECNO – 14%; 3.Samsung и Realme – по 11%; 4.Infinix – 10%; 5.Apple – 8%.

Топ-5 брендов по выручке в 2022 г.: 1.Apple – 35%; 2.Xiaomi – 23%; 3.Samsung – 20%; ; 4.Realme – 8%; 5.TECNO – 4%.

Топ-5 брендов по выручке в 2023 г.: 1.Apple – 33%; 2.Xiaomi – 20%; 3.Samsung – 17%; 4.TECNO -7%; 5.Realme – 6%.

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 г. лидирует Redmi (Xiaomi) — на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.

Топ-10 самых продаваемых моделей в штуках: 1.Redmi 9A 32 GB; 2.Redmi A2 PLUS 64 GB; 3.Redmi 12C 128 GB; 4.Redmi NOTE 12 128 GB; 5.Tecno SPARK 10C 64 GB; 6.Redmi 12C 64 GB; 7.Redmi NOTE 12 128 GB; 8.Infinix HOT 30I 128 GB; 9.iPhone 13 128 GB; 10.Redmi 10C 128 GB.

Топ-10 самых продаваемых моделей по выручке: 1.iPhone 14 PRO MAX 256 GB; 2.iPhone 13 128 GB; 3.iPhone 14 PRO 256 GB; 4.iPhone 14 128 GB; 5.iPhone 14 PRO MAX 128 GB; 6.iPhone 14 PRO 128 GB; 7.iPhone 11 128 GB; 8. Samsung Galaxy A54 256 GB; 9. Samsung Galaxy S23 ULTRA 256 GB; 10. Redmi NOTE 12 128 GB.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.