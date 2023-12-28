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Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»  

На платформе «Атомайз» выпущен новый вид ЦФА — их стоимость привязана к индексу Мосбиржи за 2024 г. Квалифицированные инвесторы могут заработать до 25% годовых, если индекс будет расти, а в случае падения индекса не потеряют деньги. При отрицательной динамике MOEX эмитент погасит ЦФА по их первоначальной стоимости, вернув владельцам ЦФА 100% номинала. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

«Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам получить не только защиту капитала, но и доходность с высоким потенциалом опережения текущей ключевой ставки и многих других финансовых продуктов», — сказал директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин.

«Мы выражаем полное удовлетворение использованием ЦФА в качестве формата для выпуска структурированных продуктов. Этот формат обеспечивает высокую скорость, удобство и позволяет сэкономить на инфраструктурных затратах. Наш банк намерен дальше развивать этот формат, внедряя ЦФА со структурированным доходом в наше продуктовое предложение. Мы также провели оперативное обучение клиентских менеджеров и активно информируем наших клиентов о данной инновации», — отметила Ольга Махова, директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка.

Параметры выпуска: объем выпуска — более 100 млн руб.; число ЦФА — по числу полученных заявок; стоимость 1 ЦФА — 100000 руб.; срок обращения — 1 год, досрочное погашение не предусмотрено; доходность — формируется за счет возможного роста индекса Мосбиржи за 2024 г., в диапазоне от 0,000001 до 25%.

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Росбанк обслуживает порядка 1,7 млн активных розничных клиентов, 88 тыс. клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 178 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

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