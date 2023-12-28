Предприятие «Росэлектроники» поставило телеком-оборудование для ЦОДа ОИВ Санкт-Петербурга

Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершила поставку оборудования для распределенного регионального центра обработки данных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. ЦОД выполняет задачи построения единого информационного пространства Северной столицы. Поставленное оборудование расширяет возможности ИТ-инфраструктуры и обеспечивает непрерывное функционирование информационных систем города.

По условиям контракта компания «Национальные Технологии» поставила «Санкт-Петербургскому информационно-аналитическому центру» 189 вычислительных серверов различных типов, коммутационное оборудование и системы хранения данных. Оборудование имеет высокую производительность и надежность, необходимые для наращивания вычислительных мощностей государственных информационных систем.

«Необходимость обработки и хранения постоянно растущих объемов информации определила потребность в обновлении и расширении РРЦОД. К примеру, городская система видеонаблюдения Санкт-Петербурга охватывает на данный момент более 80 тысяч видеокамер, и поэтапное увеличение их числа требует своевременного наращивания вычислительных мощностей и объемов хранения данных. Поставленное оборудование входит в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что принципиально важно для создания доверенной ИТ-инфраструктуры», – сказал генеральный директор компании «Национальные Технологии» Константин Юнов.

На мощностях РРЦОД размещены десятки информационных систем, в том числе государственные информационные системы, порталы, сайты, а также хранится архив городской системы видеонаблюдения.