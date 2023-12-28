ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала комплексный проект для компании «Земтек». Инженеры ГК «Softline» совместно с командой ИТ-департамента «Земтека» перенесли инфраструктуру и ключевые сервисы в «Softline Мультиоблако». Миграция на облачную платформу в рамках модели IaaS позволила клиенту повысить производительность и масштабируемость инфраструктуры, а также ее отказоустойчивость за счет репликации данных с одной площадки на другую. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Горнопромышленный холдинг «Земтек» обеспечивает весь цикл производства – от промышленного строительства, буровзрывных и горных работ до создания полной инфраструктуры жизнедеятельности месторождений, в том числе в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. На предприятиях группы работают 4 тыс. сотрудников, собственный парк современной спецтехники и автотранспорта ведущих брендов превышает 500 единиц. За последние пять лет объем инвестиций в развитие составил 20 млрд руб.

Подразделения «Земтека» функционируют в разных городах России, число сотрудников ежегодно увеличивается. В связи с этим компания заинтересована в легко масштабируемой инфраструктуре в облаке. Изначально цифровая инфраструктура офиса была развернута в собственном облаке на серверах компании «Земтек». Для оптимизации нагрузки было принято решение о переносе сервисов и систем региональных подразделений в облако ГК Softline на базе новосибирского ЦОДа.

С командой провайдера «Земтек» уже работала по другим направлениям, за это время компания успела убедиться в высокой экспертизе специалистов ГК Softline. Кроме того, платформа «Softline Мультиоблако» отвечала высоким требованиям клиента к производительности и SLA (Service Level Agreement). У ГК Softline – многолетний опыт реализации проектов, связанных с созданием публичных, частных и гибридных облаков на базе дата-центров Softline, а также платформ других вендоров. Изучив задачи и потребности компании, эксперты ГК Softline предложили «Земтеку» услугу IaaS («Инфраструктура как сервис»).

«Мы помогли перенести в облако удаленные рабочие столы, сервисы безопасности и инфраструктурные сервисы, а также выделили клиенту серверы с высокой производительностью. Они потребовались «Земтеку» для организации работы собственных служб без доступа третьих лиц. Также мы связали различные типы инфраструктуры и получили в результате гибридное облако. Наша команда настроила общую маршрутизацию и сеть, инженеры подобрали инструменты для соединения облака клиента в Москве с новой гибридной инфраструктурой, настроили непрерывный обмен данными. Такая модель позволит заказчику легко увеличивать объем мощностей за счет публичного сегмента, не беспокоясь о недостатке внутренних ресурсов», – сказал Андрей Савин, руководитель группы развития сервисов в техническом сегменте ГК Softline.

В рамках проекта команда Softline также выполнила работы по настройке шифрования канала с использованием продукта S-Terra Gate.

«Специалисты ГК Softline обеспечили надежную связь между публичным и частным сегментом, организовав единую локальную сеть между нашей инфраструктурой на «земле» и «Softline Мультиоблаком». Это позволило нам решить две задачи – хранить чувствительные данные в частном сегменте и самостоятельно масштабировать ресурсы в облаке провайдера. А благодаря консультациям инженеров техподдержки ГК Softline, мы можем планомерно, в удобном для нас темпе переносить в облако оставшиеся сервисы. При помощи команды Softline мы также значительно повысили отказоустойчивость инфраструктуры. В итоге мы получили высокий уровень доступности сервисов при минимизации капитальных затрат», – отметил Алексей Андрианов, директор ИТ-департамента компании «Земтек Диджитал».

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.