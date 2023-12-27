Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировал решение уровня L4 Utrace Hub под потребности производителей ветпрепаратов и кормов для домашних животных. Теперь поставщики смогут передавать сведения о цифровой маркировке такой продукции в государственную систему мониторинга «Честный знак».

По распоряжению Минпромторга, с 21 декабря 2023 г. в России объявлен эксперимент по переводу на цифровую маркировку кормов для домашних животных за исключением тех, что предназначены для сельскохозяйственных целей. Параллельно с этим начался эксперимент по цифровой маркировке ветеринарных препаратов.

В соответствии с требованиями регулятора и по согласованию с Минсельхозом РФ, в 2024 г. цифровая маркировка этих групп товаров станет для всех участников отрасли обязательной. В связи с этим реализация кормов для домашних животных и ветеринарной продукции без нанесения кодов маркировки в формате Data Matrix и передачи сведений о них в государственные системы станет невозможной.

Участникам эксперимента рекомендуется использовать предоставленный государством пилотный период для отладки производственных бизнес-процессов, а также адаптации своих ИТ-систем к работе по новым правилам. Производителям, поставщикам и дистрибьюторам таких товаров, в частности стоит задуматься о приобретении нужного оборудования, позволяющего маркировать разные форм-факторы (виды упаковки), а также внедрении программного обеспечения уровня L4 (корпоративная система прослеживаемости), передающего сведения о маркировке в государственную систему учёта ГИС МТ «Честный Знак».

Система прослеживаемости уровня L4 Utrace Hub — это облачное решение для цифровой маркировки с широким набором готовых функциональных возможностей и модульной архитектурой. В преддверии эксперимента Минпромторга разработчик адаптировал систему под новые требования регулятора. Обновленная версия решения позволит отечественным производителям кормов и ветпрепаратов проверять и передавать сведения о маркировке в государственную систему учета в нужном формате, правильной последовательности и в установленные законодательством сроки.

«Переход на обязательную маркировку кормов и ветпрепаратов — это непростой процесс для бизнеса. Однако потребители при этом получат выгоды в виде гарантии подлинности товара. Это поможет им легче определиться с выбором, а также защитить своих домашних любимцев от некачественной продукции. Со своей стороны эксперты Utrace готовы консультировать участников эксперимента на всех этапах внедрения и практического применения Utrace Hub, в том числе по вопросам законодательства, а также в области производственных, логистических и ИТ-процессов. Внедрение Utrace Hub гарантирует пользователям системы, что отчеты о маркировке будут успешно обрабатываться и своевременно передаваться в ГИС МТ вне зависимости от региона присутствия компании, объема производства и количества номенклатуры товаров», — сказал Ариф Гаджиев, директор по развитию бизнеса компании Utrace.

Сегодня Utrace Hub может быть встроена в существующую ИТ-инфраструктуру объемно-сортового учета компаний, а также легко и гибко интегрируется с программно-аппаратными средствами для нанесения Data Matrix-кодов. При необходимости любой из модулей системы Utrace Hub может быть кастомизирован под конкретные потребности заказчика. Продукт подойдет для производства любого масштаба и позволит отечественным компаниям заблаговременно настроить будущие бизнес-процессы. Пропускная способность системы — более 20 млрд кодов в год.