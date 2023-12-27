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«Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) дополнила предложение пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M интеллектуальными устройствами управления и защиты SystemePact MFS.

SystemePact MFS – это многофункциональные устройства, совмещающие возможности автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя.

Они обеспечивают полную координацию и прогнозирование аварийных ситуаций, обладают отключающей способностью равной 50кА, легко интегрируются в системы автоматизации. Компактный размер (54 мм) позволяет экономить до 40% площади в шкафу управления. Применение SystemePact MFS сокращает время монтажа оборудования, поскольку не требует подключения силовых кабелей между автоматическим выключателем и контактором.

По сравнению с традиционными решениями серия SystemePact MFS обладает преимуществами, позволяющими упростить выбор компонентов системы.

Многофункциональные устройства MFS представлены на номинальные токи до 63А. Блок управления обладает широким диапазоном уставок тока. В базовой комплектации устройства поставляются с ЖК дисплеем. В зависимости от требований применения предусмотрена возможность заказа расширенной комплектации с модулем связи и дополнительными защитами. Наличие протокола Modbus-RTU обеспечивает легкую интеграцию в системы автоматизации, а возможность настройки предупреждения по тепловой перегрузке, позволяет заблаговременно узнать о выходе двигателя в режим перегрузки и предоставить останов по аварии, тем самым обеспечить более эффективную работу оборудования и продлить срок его службы. При этом для пускателей SystemePact MFS исключается риск повреждения или неправильного функционирования – после аварии они могут быть немедленно перезапущены.

SystemePact MFS выполняют различные функции, такие как защита низковольтных распределительных сетей, защита и управление однофазными и трехфазными двигателями, контроль состояния системы, обмен данными с системой управления высшего уровня. Устройства могут применяться в нефтегазовой отрасли и металлургии, добыче полезных ископаемых, бумажно-целлюлозном производстве, на объектах транспортной инфраструктуры и в других областях.

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