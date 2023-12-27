CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Техника
|

Самыми частыми страховыми случаями с гаджетами в 2023 г. были падения и царапины, средняя стоимость ремонта выросла на 20% и составила 18 тыс. руб.

Самым частым страховым случаем с гаджетами в 2023 г. было внешнее механическое воздействие — падения, царапины и пр. (66% обращений). На втором месте — противоправные действия третьих лиц, причем, зачастую в поломке гаджетов виноваты дети их владельцев (17%). Об этом CNews сообщили представители страховой компании ВСК.

На третьем месте — ущерб из-за повреждения водой (6% происшествий). Также в 2023 г. не менее 2% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета.

По итогам 2023 г. большинство обращений — 77% — было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2022 г. этот показатель был равен 84%, т.е. на фоне подорожания техники россияне стали чаще страховать и другие гаджеты. Например, с 3 до 8% выросло число страховых случаев с телевизорами, с 3% до почти 5% с планшетами. В топ также вошли пылесосы и smart-часы (по 2% обращений).

Всего по итогам 2023 г. средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 18 тыс. руб., это на 20% больше, чем в прошлом году. Самый дорогостоящий ремонт, как правило, у телевизоров — 39 тыс. рублей в среднем. А самая крупная компенсация в 2023 г. была равна 482 тыс. руб. (также ремонт телевизора). Для сравнения, в прошлом году размер самой крупной выплаты в компании составлял 195 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз

А был ли ITIL?

Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще