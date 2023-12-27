CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

ПО ЧЭАЗ для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux

Официально подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и ПО BempExplorer версии 1.1.1.478, предназначенного для работы с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики БЭМП. Эксперты убедились, что совместное решение в полной мере работоспособно, и промышленные предприятия могут им пользоваться без ограничений.

BempExplorer – это программное обеспечение, которое специалисты Чебоксарского электроаппаратного завода (ЧЭАЗ) создали для наладчиков микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БЭМП. Оно служит средством доступа к параметрам терминалов защиты, его применение позволяет мониторить текущие показатели, получать информацию об аварийных процессах, задавать пороговые значения, при которых оборудование будет срабатывать или выполнять какие-то другие заранее предусмотренные действия.

Продукт включен в реестр Минцифры под номером 13847.

Результаты проведенных испытаний продемонстрировали, что продукты совместимы, и решение было сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Сейчас мы все ясно видим, как важно иметь собственные технологии: на смену зарубежному софту и «железу» в нашей промышленности приходят отечественные решения, и если раньше миграция на них не была критически важной, то теперь это просто необходимость. Российские разработчики в этой ситуации должны быстро создать обширный спектр продуктов с тем функционалом, в котором нуждаются заказчики, и вместе с этим позаботиться о том, чтобы они корректно и безотказно работали в одном контуре. Мы благодарны команде ЧЭАЗ за сотрудничество и планируем его продолжать, чтобы клиенты всегда были уверены в работоспособности наших совместных решений», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Нелегальные и просроченные продукты будут автоматически блокироваться на кассах магазинов. ПО уже установлено

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще