НБИ завершила проект по разработке модели планирования и контроля потребления электроэнергии для «Уралкалия»

Компания НБИ объявила об успешном завершении проекта по разработке электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на Соликамском рудоуправлении (СКРУ-1) «Уралкалия» (входит в группу «Уралхим»).

Цель проекта: Разработка электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на СКРУ-1 для комплексного повышения энергоэффективности.

Задачи проекта: определение стандартов потребления электроэнергии на единицу продукции для всех видов производства, обеспечивая надежное годовое планирование расходов; повышение точности прогнозирования электропотребления в соответствии с производственным графиком; создание инструментов анализа и прогнозирования минимизации пиковых нагрузок, синхронизация с прогнозируемыми максимумами потребления; разработка стратегий для работы в условиях ограничений по электропотреблению, включая управление спросом и производственные регламенты; проведение мониторинга фактического электропотребления с последующим анализом.

В результате реализации проекта решены задачи: автоматизирована и синхронизирована интеграция данных из разнообразных источников данных; усовершенствован анализ необходимости в дополнительных данных; налажено регулярное автоматическое выполнение необходимых расчетов для производственного блока и блока трейдинга; расширен контроль и оптимизация потребления электроэнергии, подкрепленные аналитическим отчетом и настроенной коммерческой диспетчеризацией.