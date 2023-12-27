CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских парках. При их подготовке применялись технологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — сказала Наталья Сергунина.

Ранее искусственный интеллект уже участвовал в создании материалов для портала «Узнай Москву». Робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что для удобства пользователей экскурсии по каткам собрали на одной странице.

Из новогодних аудиогидов слушатели узнают, когда жители столицы впервые встали на коньки, как этот спортивный инвентарь получил свое название и каким образом его усовершенствовал Петр I.

В записи, посвященной площадке в саду «Эрмитаж», рассказывается не только о зимних развлечениях, но и о самом парке, его создателе, а также о деревьях и кустарниках, высаженных там.

Экскурсия по катку в Парке Горького включает информацию о самых известных его посетителях. Гости парка «Сокольники» услышат, что писала о нем зимой 1932 г. газета «Правда».

Голосовой помощник также поделится историческими данными о катках в саду имени Н.Э. Баумана и Измайловском парке.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Сегодня на его портале и в мобильном приложении опубликовано больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,3 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30%

Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще