ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помог производителю оборудования для систем водоснабжения и водоотведения «Гермес Групп» провести миграцию с AutoCAD на ZWCAD. Заказчик получил новое решение для проектирования без остановки бизнес-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В штате компании «Гермес Групп» работает более 300 человек производственного персонала на трех производственных площадках, оснащенных линиями с высокопроизводительным оборудованием. Инженеры проектно-технического департамента создают чертежи отдельных частей проекта, предлагают инновационные решения, учитывающие все особенности, а также проводят аудит, взаимодействуя с ведущими проектными институтами страны. Для быстрой и качественной работы специалистам необходимо использовать современное программное обеспечение.

После прекращения поддержки лицензий Autodesk, SolidWorks и других зарубежных продуктов возникла задача по переходу на современные средства проектирования с наличием технической поддержки и обновлений, которые соответствовали бы задачам компании. Для решения этой проблемы специалисты Softline провели консультации и глубокий технический анализ доступного в России программного обеспечения, а также предоставили в тестирование ряд программных продуктов. В итоге выбор остановился на разработчике ZWSoft, который максимально закрывал инженерные задачи специалистов заказчика.

После детального анализа потребностей и задач «Гермес Групп» специалисты компании Softline запустили процесс перехода на решения ZWSoft, в частности на ZWCAD, оказывая консультации по продуктовой линейке производителя. Благодаря постепенному переходу и схожести инструментария с Autodesk AutoCAD, миграцию на ZWCAD удалось произвести без снижения производительности проектировщиков или иного влияния на рабочие процессы компании.

«Хочу отметить высокую стабильность ZWCAD. За все время его использования он ни разу не вылетал с критическими ошибками, что было недостижимо для решений, которыми мы пользовались прежде. Также порадовала хорошая скорость работы, быстрая загрузка, установка и открытие файлов. Отдельно могу выделить удобный интерфейс. Кроме того, установка, стабильная работа и администрирование ZWCAD оказались лучше, чем у продуктов, которыми мы пользовались раньше», — отметила Виктория Андреева, инженер-технолог «Гермес Групп».

«Еще в самом начале ухода зарубежных производителей САПР с российского рынка специалисты Softline активно мониторили доступные продукты, чтобы предложить заказчикам современные решения, позволяющие максимально безболезненно и быстро найти замену прежнему ПО. Одним из вендоров, предоставивших России свои разработки, стала китайская компания ZWSoft, более 25 лет ведущая свою деятельность на рынке САПР. С помощью ZWCAD “Гермес Групп” обеспечила качественное продолжение собственных производственных циклов, более того — смогла их оптимизировать и ускорить. На данный момент идет тестирование еще одного продукта ZWSoft — ZW3D. По итогам запланирована вертикализация и возможный переход на данное решение», — сказала Ирина Комарькова, менеджер по развитию бизнеса группы САПР в Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

Компания «Гермес Групп» была основана в 2006 г. За 17 лет она прошла путь от небольшой торговой организации в области материалов для инженерных систем до производственной компании полного цикла. Сейчас «Гермес Групп» производит экспертные решения, начиная с их проектирования и заканчивая запуском в эксплуатацию. В портфеле компании более 600 реализованных проектов. На текущий момент ее основная деятельность — производство оборудования для систем водоснабжения и водоотведения. Центральный офис «Гермес Групп» находится в Санкт-Петербурге.