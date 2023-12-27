Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами

Российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers объявляет о выходе на рынок первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами — Delta Sprut. Новинка представляет собой модули расширения, обеспечивающие подключение дополнительных периферийных устройств PCI Express к вычислительным узлам Delta Tioga Pass и Delta Bright Lake. Delta Sprut, как и все продукты компании, разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP) и позволяет в режиме каскадирования подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной или 16 GPU стандартной толщины, что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Delta Sprut использует интерфейс PCIe 4.0 как для взаимодействия с хостами, так и для коммуникации графических ускорителей между собой. Помимо графических ускорителей NVIDIA А100 или H100, c устройством также совместимы графические ускорители AMD Instinct. Для устройств NVIDIA поддерживается попарное объединение мостами NVLink.

Продукт разработан инженерами компании Delta Computers. Целевое предназначение Delta Sprut — это системы искусственного интеллекта и глубинных обучающих алгоритмов, нейронных сетей, платформы OpenAI/ ChatGPT, а также машинное зрение и перевод, машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC), 3D VDI в задачах проектирования и работы со сложными 3D-моделями и многое другое.

Delta Sprut также нашел свое применение в гибридных системах хранения Delta Argut, позволив создать семь новых конфигураций систем хранения, тем самым расширив возможности Delta Argut по поддержке вплоть до 120 NVMe U.2.

«Наш инновационный продукт Delta Sprut явился своевременным ответом на новые задачи, которые сейчас стоят перед российскими компаниями. Все мы говорим про искусственный интеллект, но в то же время знаем об ограниченном доступе к аппаратным платформам, агрегирующим десятки графических ускорителей, и сложностях с обеспечением рабочих мест конструкторов достаточно большим количеством графических ускорителей high-end класса. Одновременно с этим актуальнейшая сейчас тема кибербезопасности требует большого количества физически изолированных сетевых интерфейсов. Нам удалось закрыть все эти потребности одним продуктом, позволяющим подключать акселераторы и интерфейсы ввода-вывода к вычислительным узлам на очень высокой скорости и с минимальными задержками», — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

В январе 2024 г. Delta Sprut пополнит перечень уже имеющихся в реестре Минпромторга России продуктов Delta Computers.