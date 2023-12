Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед

Эксперты-криптографы компании «Аладдин» прокомментировали новость о создании первой в истории единой национальной платформы идентификации на основе блокчейна в Китае и объяснили, почему это так важно. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Эксперты-криптографы компании так прокомментировали знаковое событие на международном рынке средств аутентификации — 12 декабря 2023 г. в Пекине состоялось мероприятие «Настоящее имя BSN», которое было организовано Национальным информационным центром и Первым институтом Министерства общественной безопасности и организовано компанией China Mobile Communications Group Co., Ltd., Пекин Zhongdun Anxin Technology Development. Co., Ltd. и Альянса развития сети услуг блокчейна (BSN). Фактически Китай объявил о внедрении единой распределенной платформы идентификации и аутентификации личности на основе блокчейна. Сервис получил название RealDID, как утверждается разработчиками, он предназначен для проверки личности пользователей, основная цель сервиса, минимизация рисков утечки персональных данных. RealDID — это первая в мире децентрализованная система подтверждения личности национального уровня.

«На данный момент мы с интересом наблюдаем за развитием глобального рынка технологий в сфере аутентификации и идентификации граждан, за теми разработками, которые создаются коммерческими компаниями и различными государствами. Платформа, разработанная в Китае, представляет для нашей компании интерес, как в исследовательском плане, так и в плане изучения для дальнейшего потенциального коммерческого применения в России. Использование такой технологии в России, это вопрос будущего, так как явных предпосылок для создания подобной платформы у нас пока нет. Сегодня Россия не стремится к внедрению децентрализованных технологий уровня блокчейна, применяется и масштабируется концепция использования централизованного механизма на базе сервиса «Госуслуги» (ЕСИА). Осенью Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Аутентификация граждан в реальной жизни сможет происходить по этому механизму, работа со стороны Минцифры активно ведётся, в октябре были предложены первые правила по использованию цифровых паспортов (QR-кодов). Коммерческие компании и сервисы постепенно добавляют в свой функционал аутентификацию с помощью ЕСИА, то есть в цифровом мире аналогично вопросов нет. Потребности в смене и модернизации стандартов SAML 2.0 или OpenID Connect 1.0 (на базе которых обменивается данными действующая ЕСИА и цифровые сервисы) пока Минцифры не видит. Отечественные блокчейн-платформы (на основе которых можно было бы реализовать децентрализованную систему аутентификации) на первоначальный взгляд представляются недостаточно зрелыми», — рассказали Анатолий Лебедев и Андрей Кутырев, эксперты-криптографы компании «Аладдин».

