ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI

Программный комплекс ALD Pro (продукт «Группы Астра») и решение для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI (продукт российского разработчика HOSTVM) успешно прошли испытание на совместимость в рамках программы Ready for Astra. Корректная работа продуктов в тандеме официально подтверждена сертификатом под номером 14155/2023. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro включает набор инструментов для централизованного администрирования объектов домена в Linux-инфраструктуре, в том числе службу каталогов. Развертывание ALD Pro в среде HOSTVM VDI открывает ее пользователям возможность эффективно управлять виртуальными рабочими столами, а заказчикам — выбрать оптимальное решение в соответствии с их требованиями к ПО.

HOSTVM VDI — специализированное ПО для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), которое позволяет получить к ним доступ с любого устройства и обеспечивает доставку персональных рабочих столов, терминальных сессий и виртуализованных приложений, опубликованных на сервере под управлением семейства операционных систем Linux.

«Совместимость решения для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI и службы каталогов ALD Pro поможет создать инфраструктуру для виртуализации и управления компьютерами, обеспечивающую клиентам эффективность, гибкость и безопасность. Мы предоставляем клиентам не просто инструменты, а возможность создать гармоничную среду, где управление виртуальными ресурсами становится неотъемлемой частью бизнеса»,— сказал Иван Климов, руководитель направления по разработке платформы виртуализации HOSTVM.

«Большинство компаний из самых разных отраслей экономики сегодня мигрируют с Active Directory на российские решения. Мы со своей стороны поддерживаем подобные проекты и предоставляем нашим заказчикам не только продукты, не уступающие софту зарубежных вендоров, но и сопутствующие сервисы. В тандеме с разработкой для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI решение ALD Pro станет прочной основой для создания структуры, которая используется как для организации объектов, так и для применения политик и делегирования полномочий», — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

HOSTVM — российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры России (№ 4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.