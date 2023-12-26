SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³

ГК SIMETRA поставила цифровую платформу RITM³ собственной разработки в Лабораторию градопланирования им. М. Л. Петровича, специализирующуюся на научных и проектных работах в сфере транспортного и территориального планирования. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA.

RITM³ позволит команде «ЛабГрада» работать с транспортными моделями в процессе разработки документов транспортного планирования в составе генпланов территорий — в том числе для обоснований тех или иных вариантов развития агломераций с учетом прогнозирования транспортных потоков. При выборе решения особое внимание было уделено возможности импорта существующей модели без потери данных, настроек и расчетных алгоритмов. Функциональность RITM³ позволяет импортировать модели, вносить корректировки и создавать транспортные модели с нуля.

«Мы можем с уверенностью сказать, что на данный момент RITM³ — самая инновационная и перспективная разработка на российском рынке. Архитектура платформы дает возможность покупать только нужные для работы модули, интегрировать их друг с другом и расширять экосистему по мере необходимости, — сказал Александр Баранов, исполнительный директор Лаборатории градопланирования им. М. Л. Петровича. — Миграция на платформу уже стартовала, мы планируем начать практическое применение в 2024 г.».

SIMETRA оснастила «ЛабГрад» двумя лицензиями RITM3, которые позволяют создавать транспортные модели разной степени детальности, с учетом различного количества транспортных районов. Специалисты компании проведут обучение транспортных инженеров, чтобы продемонстрировать преимущества платформы перед иностранным ПО и принципы наиболее эффективной работы в RITM³.

«RITM³ представляет собой не только удобное рабочее пространство для решения задач в сфере транспортного моделирования, но и единую систему сервисов для управления мобильностью в городах и регионах. Спрос на RITM³ за 2023 г. заметно вырос: мы видим активный интерес к российской цифровой платформе не только со стороны государственных заказчиков, но и со стороны коммерческих клиентов», — сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК SIMETRA.

На данный момент SIMETRA поставляет лицензии RITM³ организациям в сфере логистики, транспортного планирования и интеллектуальных транспортных систем. Частным заказчикам в рамках поставки программного обеспечения предоставляется два года технической поддержки.

«ЛабГрад» — один из старинных клиентов SIMETRA и давний игрок на рынке. Компания создала более сотни проектов в российских городах, отечественная цифровая платформа поможет команде лаборатории выполнять новые проекты любой сложности.

Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича присутствует на рынке более 10 лет. Компания осуществляет работы по стратегическому и территориальному планированию в части транспорта (обоснований инвестиций, разработка концепций развития региона, создание мастер-плана и так далее), а также исследованиями транспортных систем и транспортным планированием (ПКРТИ. КСОДД, КСОТ).

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SIMETRA (ООО «Симетра групп») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.