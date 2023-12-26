«Роббо» выпустила центр 3D-прототипирования Q-fab

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, создала многофункциональный центр 3D-прототипирования Q-fab. Испытания устройства подтвердили, что оно полностью безопасно для детей. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Новый центр 3D-прототипирования Q-fab разрабатывался специалистами «Роббо» в течение года. Первая партия оборудования была изготовлена в декабре 2023 г. На сегодняшний день устройства уже поставлены и используются двум компаниям. До конца года планируется поставка Q-fab двум другим организациям. Всего «Роббо» изготовит 30 устройств в течение первого полугодия 2024 г.

Q-fab — это многофункциональный центр прототипирования российского производства, который подходит для обучения детей в рамках основного, общего, дополнительного образования, а также проектной деятельности учеников старшей школы, вузов и мастер-классов.

Он позволяет конструировать и изготавливать объемные модели роботов и запчасти к ним. С его помощью можно создавать как металлические, так и деревянные изделия методом 3D-печати и фрезерной резки и наносить на них лазерную гравировку. Он позволяет изучить такие популярные инженерные программы, как Repiterhost, Freecad и Inkscape.

Центр 3D-прототипирования Q-fab

Главное преимущество Q-fab — это расширенные возможности. Устройство оборудовано экструдерами для плавления и смешивания пластика, шпинделем с воздушным охлаждением для механической обработки деталей и лазерным модулем. Также оно оснащено закрытой термокамерой для поддержки оптимальной температуры и тихими драйверами, которые обеспечивают его бесшумную работу.

В нем установлены два лазера вместо одного и мощный фрезер. Он легко переходит с одного инструмента на другой, так как автоматически определяет его и переключается на необходимый режим.

Также Q-fab отличает улучшенный корпус. Он оснащен цветным дисплеем с тачскрином и имеет современный дизайн. Для него характерны сглаженные углы и некоторые другие особенности.

Кроме того, Q-fab может считывать информацию с флеш-карт и подключаться к компьютеру по WI-FI. Постоянного подключения к компьютеру при этом он не требует. Удаленно управлять устройством позволяет встроенный миникомпьютер Raspberry Pi с Web-камерой. Готовые детали можно удобно размещать на подогреваемом рабочем столе с большой площадью.

«Q-fab сочетает в себе 3 функции: 3D-печать, фрезерную резку и лазерную гравировку. Он обладает широкими возможностями и поэтому позволяет детям разобраться сразу с несколькими способами обработки материалов, тогда как обычно им требуется для этого минимум два устройства. Также он помогает ученикам изучить основы робототехники, электроники и подготовиться, например, к работе со станками с числовым программным управлением», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Благодаря Q-fab дети могут приобрести навыки и знания, необходимые для участия в конкурсах по 3D-моделированию, промышленному дизайну, производству собственных устройств, соревнованиях по робототехнике и различных олимпиадах.

«Не менее важно то, что Q-fab полностью безопасен для них. Его конструкция настолько продумана, что даже при неловком использовании устройства дети не смогут получить ссадины при создании изделий», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью Robbo обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.