НОТА (холдинг «Т1»): растет спрос на ПО для автоматизации взыскания

Половина опрошенных российских банков ожидают роста просрочки кредитов в ближайшее время. В связи с этим возрастает значение цифровых инструментов, автоматизирующих деятельность коллекшн-подразделений. Таковы результаты совместного исследования вендора НОТА (холдинг «Т1») и отраслевого издания Retail Finance. Данные были презентованы на тематическом бизнес-завтраке, участниками которого стали представители финансовых и ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В исследовании приняли участие 35 крупнейших российских банков. Подавляющее большинство (90%) уже используют специализированное ПО при работе с портфелем задолженностей. Причем четверть из них готовятся в ближайшее время мигрировать на новые системы. В первой половине случаев причина этого — дефицит функциональности, во второй — программа по импортозамещению.

Опытом реального замещения западной CRM-системы, используемой почти 10 лет, поделился руководитель продукта НОТА «МОДУС. Взыскание» Сергей Ульянов. По его словам, ИТ-команде удалось совершить перевод группы банков на отечественное решение НОТА «МОДУС. Взыскание» за крайне ограниченное время. Благодаря реализации стратегии единовременного перехода миграция группы из трех банков заняла всего 12 месяцев. Этот период включал кастомизацию решения для конкретного банка и его интеграцию с внутренними ИТ-системами компании, а также создание инфраструктуры для тестирования и миграцию данных.

Сергей Ульянов отметил, что в отличие от поэтапного перехода единовременная миграция позволила уменьшить затраты на поддержку, снизить риски конфликтов на уровне ПО, упростить управление проектом и сократить время его реализации.

Во время встречи состоялась дискуссия об актуальных трендах в области взыскания задолженности. Ход обсуждению задавало то же исследование. Оно показало, что многие респонденты хотели бы дополнить современные коллекшн-решения качественным анализом рисков (50%), речевой аналитикой (35%) и антифрод-системами (35%). Крайне востребована опция внешней интеграции с ФССП, ФНС, ПФР и другими федеральными ведомствами.

Участники бизнес-завтрака разобрали конкретные кейсы по оптимизации работы с должниками. Так, начальник управления по работе с просроченной задолженностью «Экспобанка» Артур Виноградов предложил подход, который помогает неплательщику погасить долг по автокредиту, — изменение места хранения авто (ИМХА). Этот метод предполагает буксировку транспорта на специальную стоянку, если владелец вовремя не вносит оплату. Таким образом «Экспобанк» вернул за пять лет более 3 млрд руб., реализовав более 4 тыс. случаев временного изъятия личного транспорта.

«Кризисы прошедших лет изменили отношение российских банков к должникам. Теперь они для любой кредитной организации прежде всего — клиенты, лояльность которых важно сохранить всеми доступными способами. Опрос, проведенный НОТА и Retail Finance, подтвердил это и подсветил процессы в банках, наиболее требовательные к автоматизации: процедуру банкротства отметило 100% опрошенных, заключение мировых соглашений или медиацию — 60%. Это важный сигнал отечественным разработчикам, так как кредитные организации все чаще обращаются к функциональным российским ИТ-решениям в области коллекшн. С их помощью сотрудники банков могут гибко управлять стратегией взыскания, самостоятельно настроив решения под свои задачи», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА.

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НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».

НОТА МОДУС, модульная CRM-платформа (ранее — T1 CRM) — это решение для крупных компаний, с помощью которого можно автоматизировать процессы работы с клиентами, импортозаместить зарубежные CRM-системы, нивелировать риски зависимости от западных вендоров и обеспечить информационную безопасность ценных сведений бизнеса.