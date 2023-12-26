НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий

ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие экосистемы мобильной операционной системы «Аврора», включая подготовку специалистов и проведение исследовательских работ. Одним из первых шагов станет открытие совместной прикладной лаборатории на базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS при НИЯУ МИФИ. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система, разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», пятая версия которой выходит в январе 2024 г. Совместно с другими продуктовыми решениями платформа «Аврора» предоставляет корпоративным и государственным организациям возможность создавать собственную доверенную мобильную инфраструктуру.

Совместная лаборатория с МИФИ позволит проводить комплексную подготовку кадров в области системного программирования, UX/UI-дизайна, фронтенд/бэкенд-программирования, в т.ч. внедрять уникальные образовательные программы для студентов университета, которые помогут им приобрести необходимые знания и навыки в области разработки мобильных технологий, а также создавать совместные проекты по разработке инновационных решений в области мобильных технологий для внедрения в различных отраслях экономики с высокими требованиями к информационной безопасности, таких как медицина, энергетика, транспорт и другие.

«Сотрудничество разработчика мобильной операционной системы "Аврора" с МИФИ создает уникальные условия для образовательных и отраслевых проектов, прежде всего в атомной отрасли, направленных на создание и укрепление технологического суверенитета страны», — сказал генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

Заместитель директора Дизайн-центра MEPHIUS Владислав Самойлов сказал: «Стратегическое партнерство с компанией "Открытые мобильные платформы", помимо подготовки кадров, будет направлено на разработку и внедрение новых технологий в области мобильных операционных систем, а также на совместные прикладные исследования».

Директор Института интеллектуальных кибернетических систем Валентин Климов уверен, что сотрудничество НИЯУ МИФИ и ОМП в дальнейшем позволит улучшить качество мобильных операционных систем, расширить их функциональность и повысить уровень безопасности для пользователей.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора »и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.