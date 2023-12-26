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GreenMDC: спрос на модульные ЦОДы в 2023 году вырос на 40%

По оценке компании GreenMDC, в 2023 г. спрос на модульные дата-центры увеличился в среднем на 40%. Рост интереса к МЦОДам вызван расширением отечественных производств, а также продолжением процессов информатизации и цифровизации госструктур в регионах. При этом спрос смещался в сегмент крупных масштабируемых решений.

По мнению Георгия Малышева, коммерческого директора GreenMDC, на повышение спроса в 2023 г. повлияло несколько факторов: «Во-первых, в связи с уходом многих западных игроков и сокращением импорта в РФ наблюдается рост российских предприятий: появляются новые и расширяются существующие производства. Для обеспечения их бизнес-процессов требуются новые ИТ-мощности. Во-вторых, продолжается развитие государственных сервисов для граждан. Наиболее активно эти процессы заметны в регионах. И в-третьих, на смену ушедшим поставщикам софта, которые использовали иностранные серверы, приходят отечественные разработки. И для их развертывания нужны новые ЦОДы, уже в России».

Заказчики все больше интереса проявляют к модульным дата-центрам, называя основным их преимуществом удобство и скорость создания, отмечают в компании. Если на внедрение классического ЦОДа необходимо 1,5-2 года, то на модульный требуется всего 6-9 месяцев. Это позволяет клиентам не только раньше запустить ЦОД в эксплуатацию и сразу начать им пользоваться, но и сократить возможные издержки – за время строительства капитального дата-центра удорожание проекта с учетом инфляции, валютных колебаний и непредвиденных расходов составляет в среднем около 20%.

В сегменте модульных ЦОДов спрос в течение года продолжал смещаться в сторону крупных масштабируемых моделей. Если несколько лет назад самым популярным было фиксированное решение на 5-15 шкафов, а МЦОДы на 50 и более стоек составляли всего 10% объема запросов, то сейчас на долю небольших дата-центров на 5-15 шкафов приходится 20-30% запросов, на 20-30 шкафов – 30%, а на масштабируемые МЦОДы от 50 шкафов и более – 40-50%.

«Важным фактором при принятии решения о строительстве МЦОДа становится появление на рынке все большего числа завершенных проектов. Заказчики видят, что такие модели уже внедрены и успешно работают во многих организациях и могут в реальности оценить удобство их использования», – отметил Георгий Малышев.

В 2023 г. GreenMDC реализовала ряд проектов по созданию крупных масштабируемых МЦОДов. Так, например, решение, состоящее из двух моделей – масштабируемой Scalable MDC TelecomOutdoor NG и фиксированной CUBiC, – было поставлено на строительство горно-обогатительного комбината в Читинской области. Здесь вся критически важная инфраструктура заказчика развернута одновременно в двух МЦОДах: в одном – основное оборудование, во втором – зарезервировано критически важное.

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