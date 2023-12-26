BM Group Development перестроила процесы проектирования с применением BIM

В 2023 г. девелопер BM Group, специализирующийся на проектах в малых и средних городах России, взял вектор на цифровую трансформацию. В рамках стратегии компания приняла решение о перестройке процессов проектирования с применением BIM и реализовала вторую очередь ЖК «Ботаника парк» с помощью технологий информационного моделирования.

«Проведя пилотный проект, можно с уверенностью заявить, что польза ощутима, и результат оправдал все ожидания и переживания инженерного состава от всего нового и неизведанного. BIM-система позволяет предоставлять потребителю качественные проекты с минимальными отклонениями от первоначального проектирования здания, рассчитывать квартирографию и уменьшать сроки строительства. В текущих условия скорость — один из основных факторов успеха развивающейся компании. Цифровизация позволила не «тормозить». Заранее поданные заявки, контракты с исполнителями работ создали условия плановости и управляемости. При этом мы сохранили основной параметр — точность экономических расчетов, гордимся тем, что факт не отличается от плана более, чем на 2%»‎, — сказал Данила Коротнев, директор по организационному развитию BM Group.

Все последующие проекты BM Group также будут реализованы с помощью технологий информационного моделирования.

«Мы активно работаем с регионами в части BIM-проектирования многоквартирных домов. BM Group — один из немногих девелоперов, кто начал проектировать с помощью BIM еще до законодательно обязательного использования BIM для застройщика. Для девелопера это огромное преимущество. BIM-проектирование помогает избежать ошибок строительства, значительно сократить расходы и вести работы в графике. Для конечного покупателя это важно — дома, сданные в срок, большая прозрачность бизнеса и конкурентные цены — все это результаты цифровизации строительства. Уверена, что решение BM Group как можно раньше внедрять BIM позволит компании развиваться еще быстрее и постоянно совершенствовать качество строительства»‎, — отметила Анна Николаева, генеральный директор компании-проектировщика BIMPro.

Стройкомплекс РФ утвердил окончательную дату постановления: с 1 июля 2024 г. использование цифровых информационных моделей станет обязательным для московских застройщиков жилой недвижимости.

