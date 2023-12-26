Axenix поможет компаниям локализовать данные бухгалтерского учета

Консалтинговая компания Axenix объявила о запуске нового сервиса, который поможет глобальным компаниям, работающим в России, локализовать хранение финансовых данных. Требование хранить документы бухгалтерского учета, а также содержащиеся в них сведения на территории России, предусмотрено Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Пункт 25, регулирующий хранение финансовых данных в России, вступает в силу с 1 января 2024 г.

Глобальные компании, у которых финансовые данные хранятся на иностранных серверах, должны локализовать всю бухгалтерскую документацию в России. Вопрос с локализацией они могут решить только двумя способами – либо полностью переносить на российские серверы учетные системы, либо использовать гибридное решение, в котором российские серверы дублируют бухгалтерскую информацию с глобальных серверов. Второй путь менее затратен и проще с точки зрения получения лицензий на финансовые системы от международных вендоров.

Компания Axenix предлагает клиентам использовать для локализации финансовых данных решение на основе российских облачных платформ.

Возможны разные варианты модификации процессов накопления и обработки финансовых данных. Axenix реализует наиболее полный вариант, в котором накопление первичной информации, а также зеркалирование транзакций из ERP-системы заказчика будут осуществляться в локальной системе, развернутой на облачной платформе. Это позволит компаниям сохранить доступ к финансовой информации даже в условиях наиболее неблагоприятных санкций со стороны зарубежных провайдеров и обеспечит соответствие российским регуляторным требованиям.

Сроки развертывания базы данных и переноса документации варьируются от пяти недель до трех месяцев, в зависимости от требований заказчика и необходимости интеграции с существующими инфраструктурными и бизнес-системами (в частности, Active Directory/LDAP, BI/DWH).

«Новый закон, в первую очередь, затрагивает международные компании, которые продолжают использовать централизованные ERP-системы в своей работе в России. Поэтому еще в середине года крупные клиенты обратились к нам с запросом на локализацию финансовых данных. Для тех, кто не планирует миграцию учетных систем на российские серверы, это серьезная проблема. Изучив возможные варианты, мы решили запустить новый сервис. Это достаточно быстрое и простое решение, которое позволит компаниям в короткие сроки начать соответствовать требованиям ФСБУ 27/2021. Кроме того, они смогут дополнительно визуализировать данные в удобном для конечного пользователя формате без ограничений со стороны глобальных архитекторов или платформ, а также получат базу для дальнейшего развития локальной отчетности», – сказал Андрей Лукашев, старший менеджер департамента платформенных решений компании Axenix.