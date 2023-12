X5 Group внедрила решение российской компании IT Key в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt

Компания IT Key завершила проект по внедрению KeyStack в качестве инфраструктурного слоя для собственного облака X5 Group, продуктовой розничной компании. Об этом CNews сообщили представители IT Key.

Облачная платформа Х5 Salt является частным облаком собственной разработки Х5, предоставляет проектным и продуктовым командам внутри Х5 инфраструктурные и платформенные сервисы, включая виртуальные машины и системы хранения, сети, управляемый Kubernetes, базы данных и др.

Все сервисы предоставляются в режиме самообслуживания через портал или в формате «инфраструктуры как код», в модели pay-as-you-go.

Изначально в Salt использовалась в качестве инфраструктурного слоя готовая сборка OpenStack от зарубежного вендора. Продукт KeyStack, разработанный IT Key на основе OpenStack (облачная платформа с открытым кодом), заменил решение зарубежного вендора. Специалисты IT Key совместно с инфраструктурной командой «Х5 Облака» реализовали проект по замене «на лету» инфраструктурного слоя работающей платформы с большим количеством продуктивных нагрузок с минимальным даунтаймом и без потери данных.

«Переход на KeyStack позволил нам решить проблему импортозамещения зарубежного OpenStack “под капотом” Salt. В нашем случае мы получили намного более правильное решение, чем у нас было. Стоить отметить более правильную и продуманную архитектурную реализацию — когда сам OpenStack остался “ванильным”, а все доработки связанные с управлением жизненным циклом и дополнительной функциональностью выполнены в формате “side-by-side”, что решает проблему обновлений и положительно сказывается на производительности и надежности. Это полностью соответствует нашему ключевому принципу — не делать “форки” OpenSource решений. Также это сняло большое количество искусственных ограничений, которые у нас были из-за не совсем правильной архитектуры предыдущего решения. В целом, мы получили существенный прирост производительности на тех же мощностях и повышение надежности нашего инфраструктурного слоя. За счет более тесного партнерства с IT Key мы понимаем стратегию развития продукта и можем на нее влиять, что положительно сказывается на нашем ТСО. Еще хочется отметить, что такие проекты импортозамещения возможны только при использовании OpenSource технологий. В случае, если бы у нас было полностью проприетарное решение в виде инфраструктурного слоя, нам бы пришлось полностью переделывать и перезапускать нашу облачную платформу, — сказал Максим Осорин, директор «X5 Облако». — В успешной реализации проекта по внедрению KeyStack ключевую роль сыграли экспертиза и компетенции команды IT Key. IT Key ранее уже выступала нашим партнером в сфере кастомизации и оптимизации облачной платформы и продемонстрировала комплексное видение технологического развития информационного ландшафта X5, полностью соответствующее нашим задачам».

«Решение KeyStack в полной мере отвечает требованиям заказчика по функциональности и надежности. В процессе имплементации мы были сосредоточены, прежде всего, на сохранении бесперебойности сервисов X5, поэтому переход был выполнен “на лету”, с минимальным плановым даунтаймом, — сказал Андрей Ковалев, исполнительный директор IT Key. — Также нашими приоритетами были строгое соответствие дорожной карте, полная прозрачность и гибкость процессов внедрения. В итоге KeyStack сформировал фундамент облачной инфраструктуры, который позволяет Х5 реализовать стратегию развития цифровых платформ и сервисов».

Облачная платформа Salt («Х5 Облако») — это частное облако на основе open source технологий и разработок Х5. Данное решение позволяет сократить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, ускорить time-to-market цифровых проектов, а также сократить углеродный след за счет использования «зеленых» энергоэффективных технологий современных дата-центров Х5.

Salt предоставляет не только инфраструктурные и платформенные сервисы, но и набор автоматизированных процессов, позволяющих цифровому проекту быстро начать работу в облаке со всеми необходимыми настройками безопасности. В рамках Salt реализован новый подход по защите данных и информационных систем, который с одной стороны обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, а с другой — удобен для пользователей и не замедляет их работу.

IT Key — российский разработчик облачных решений на базе OpenStack / K8S, которые отвечают высоким требованиям и скорости развития современных компаний. Экспертиза и опыт IT Key насчитывают более 10 лет.

KeyStack — отказоустойчивая облачная платформа, построеная на принципе «инфраструктуры как код», которая архитектурно и функционально оптимально подходит для создания как публичного, так и частного облака.

X5 Group — российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». На 30 сентября 2023 г. под управлением компании находились 23 466 магазинов. Сеть включает в себя 20 761 магазин «Пятерочка», 955 супермаркетов «Перекресток», 1 071 «жесткий» дискаунтер «Чижик» и 601 магазин «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 61 распределительный центр и 4 745 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 364 тыс. сотрудников.