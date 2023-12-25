В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям

Соответствующую дорожную карту по подготовке и переподготовке кадров подписали представители компании «СиСофт Девелопмент», Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ), Центра компетенций России и Департамента строительства Москвы. Цель соглашения – повышение квалификации строителей в сфере технологий информационного моделирования и, как следствие, ускорение цифровизации всей строительной отрасли столицы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аметист Групп».

Согласно документу, компания «СиСофт Девелопмент» передаст МГСУ бесплатные лицензии на свои продукты, окажет поддержку в установке программного обеспечения, предоставит материалы для разработки курсов и обучит преподавателей. Пул обучающихся будет формировать московский Департамент строительства. Первый выпуск завершивших обучение состоится в 2024 г.

Павел Часовских, руководитель Центра компетенций России отметил, что ускорение цифровизации требует всестороннего подхода: «Департамент строительства города Москвы и Центр компетенций России прилагают максимум усилий, чтобы процесс цифровизации в строительстве шел полным ходом, и чтобы развитие в этом направлении было комплексным и разносторонним. Сотрудничество с «СиСофт Девелопмент» и МГСУ позволит нам сделать первые уверенные шаги в указанном направлении».

Михаил Бочаров, заместитель генерального директора АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») подчеркнул, что широкий охват специалистов помогает сформировать нужную среду: «Специалисты, ответственные за формирование и ведение информационной модели, составляют лишь часть инженерно-технического сообщества, которое должно участвовать в проведении цифровизации. Этот процесс требует создания благоприятной среды, что является очень важной задачей. Для ее решения нужно обучить основам информационного моделирования как можно больше людей, связанных со сферой строительства».

По мнению Веры Галишниковой, проректора НИУ МГСУ, подписанное соглашение открывает новые возможности для всех его участников: «Взаимодействие строительного образования и строительной отрасли в России, на мой взгляд, еще никогда не было таким тесным, позволяющим решать столь глобальные вопросы и проблемы. Это залог успеха будущего сотрудничества. Сегодняшнее подписание трехсторонней дорожной карты вселяет надежду и уверенность, что наш университет будет вовлечен в цифровизацию строительной отрасли и в будущем обретенный опыт будет успешно распространен по всей России».