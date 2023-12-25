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SE Labs: решения «Лаборатории Касперского» вновь показали 100%-ную эффективность против вредоносного ПО

Решения Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Plus получили максимальную оценку по итогам теста компании SE Labs в третьем квартале 2023 г. Все три продукта показали абсолютную эффективность против атак вредоносного ПО, распространяемого через почту и веб, и получили наивысшие баллы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В ходе тестирования использовались сценарии с реальными тактиками, техниками и процедурами, применяемыми злоумышленниками. Решения «Лаборатории Касперского» получили максимально возможное количество баллов по показателям Protection Accuracy и Legitimate Accuracy. Они обнаружили и заблокировали все угрозы, которые могли скомпрометировать тестовую систему, а также точно классифицировали легитимные приложения и URL-адреса.

В итоге защитные продукты набрали максимальное количество баллов по общему показателю Total Accuracy Rating, показав 100%-ную эффективность против вредоносного ПО и заняв первые места в категориях «Защита крупного бизнеса» (Enterprise), «Защита малого бизнеса» (Small Business), «Защита отдельных пользователей» (Home). Решениям был присвоен максимально возможный рейтинг — ААА.

«Лаборатория Касперского» регулярно участвует в ежеквартальных тестах SE Labs. В первом квартале 2023 г. продукты компании также получили наивысшие итоговые баллы и показали 100%-ную эффективность, а в 2022 г. они заняли первые места в трех таких тестах из четырех, показав 100%-ный результат защиты, получив максимальное значение Total Accuracy Rating и наивысший итоговый рейтинг ААА.

«Количество вредоносных программ растет каждый год, и в том числе мы обнаруживаем атаки, с которыми не сталкивались ранее. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому компании и частные пользователи всё чаще подвергаются новым атакам. Чтобы улучшать наши технологии и продукты, мы не только исследуем ландшафт киберугроз и новые виды вредоносного ПО, но и участвуем в независимых тестированиях. Так мы можем быть уверены, что находимся на шаг впереди злоумышленников и обеспечиваем всестороннюю защиту наших клиентов. Наши продукты регулярно участвуют в тестированиях SE Labs, и мы рады вновь получить подтверждение их высочайшей эффективности против актуальных типов угроз», — сказал Владимир Кусков, руководитель лаборатории антивирусных исследований «Лаборатории Касперского».

«Мы регулярно тестируем ИБ-продукты с целью проверить их способность защищать компании и частных пользователей от новейших типов атак. Решения "Лаборатории Касперского" из года в год показывают 100%-ную эффективность против вредоносного ПО, регулярно зарабатывают максимальные баллы и получают наивысшие награды. В третьем квартале этого года они вновь набрали максимальные баллы по показателю Total Accuracy Rating и им был присвоен рейтинг ААА. Поздравляем!», — сказал Саймон Эдвардс, основатель и глава SE Labs.

Всего с 2013 по 2022 гг. продукты «Лаборатории Касперского» участвовали в 827 независимых тестах и обзорах.

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